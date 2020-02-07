Your browser does not support the audio element. Polícia conclui inquérito sobre morte de idoso atropelado por ônibus em Colatina

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava a morte do idoso Joventino Vieira dos Santos, de 72 anos, que morreu após ser atropelado por um ônibus que realiza o transporte público na cidade, quando atravessava uma avenida do bairro São Silvano, em Colatina. O caso aconteceu no dia 1º de outubro do ano passado.

De acordo com as investigações, a polícia concluiu que o motorista do veículo poderia ter tomado uma atitude para evitar o acidente. Apesar disso, o condutor foi indiciado por homicídio culposo - quando não há a intenção de matar.

PREFERÊNCIA DO PEDESTRE

Os investigadores não conseguiram comprovar se o sinal estava fechado para os pedestres no momento do acidente. No entanto, o entendimento é de que a preferência seria do pedestre por ser a parte mais frágil no trânsito.

IDOSO ESTAVA NA FAIXA DE PEDESTRE

As informações iniciais passadas pelo Corpo de Bombeiros relatavam que Joventino teria atravessado fora da faixa de pedestre e enquanto o sinal estava aberto para os carros. No entanto, imagens de câmeras de segurança mostraram que o idoso estava na faixa de pedestre quando foi atropelado.

Segundo a Polícia Civil, mesmo sendo indiciado, o motorista vai responder ao processo em liberdade.

Por nota, a Viação Joana Darc informou que ainda não foi notificada da conclusão do inquérito e que está à disposição da família.

RELEMBRE O CASO

Joventino Vieira dos Santos, de 72 anos, atravessava a avenida quando foi atropelado na manhã do dia 1º de outubro do ano passado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso tinha dificuldades de locomoção e fazia a travessia acompanhado da esposa. A mulher conseguiu chegar do outro lado da avenida, mas o idoso parou no meio da avenida e acabou atropelado. Joventino foi socorrido e levado para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, mas cerca de dez horas depois, morreu.