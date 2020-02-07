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Homicídio culposo

Polícia conclui inquérito sobre morte de idoso atropelado por ônibus em Colatina

Joventino Vieira dos Santos, de 72 anos, atravessava uma avenida quando foi atropelado na manhã do dia 1º de outubro do ano passado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 12:06
Polícia conclui inquérito sobre morte de idoso atropelado por ônibus em Colatina
A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava a morte do idoso Joventino Vieira dos Santos, de 72 anos, que morreu após ser atropelado por um ônibus que realiza o transporte público na cidade, quando atravessava uma avenida do bairro São Silvano, em Colatina. O caso aconteceu no dia 1º de outubro do ano passado.
De acordo com as investigações, a polícia concluiu que o motorista do veículo poderia ter tomado uma atitude para evitar o acidente. Apesar disso, o condutor foi indiciado por homicídio culposo - quando não há a intenção de matar.

PREFERÊNCIA DO PEDESTRE

Os investigadores não conseguiram comprovar se o sinal estava fechado para os pedestres no momento do acidente. No entanto, o entendimento é de que a preferência seria do pedestre por ser a parte mais frágil no trânsito.

IDOSO ESTAVA NA FAIXA DE PEDESTRE

As informações iniciais passadas pelo Corpo de Bombeiros relatavam que Joventino teria atravessado fora da faixa de pedestre e enquanto o sinal estava aberto para os carros. No entanto, imagens de câmeras de segurança mostraram que o idoso estava na faixa de pedestre quando foi atropelado.
Segundo a Polícia Civil, mesmo sendo indiciado, o motorista vai responder ao processo em liberdade.
Por nota, a Viação Joana Darc informou que ainda não foi notificada da conclusão do inquérito e que está à disposição da família.

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RELEMBRE O CASO

Joventino Vieira dos Santos, de 72 anos, atravessava a avenida quando foi atropelado na manhã do dia 1º de outubro do ano passado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso tinha dificuldades de locomoção e fazia a travessia acompanhado da esposa. A mulher conseguiu chegar do outro lado da avenida, mas o idoso parou no meio da avenida e acabou atropelado. Joventino foi socorrido e levado para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, mas cerca de dez horas depois, morreu.
*Com informações da TV Gazeta Noroeste

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