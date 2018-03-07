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Norte do ES

Polícia apreende produtos odontológicos vencidos em posto de saúde

Anestésicos, resina e adesivos dentais estavam fora do prazo de validade. Alguns deles vencidos desde 2016
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 18:42

Publicado em 07 de Março de 2018 às 18:42

Materiais odontológicos vencidos foram apreendidos pela polícia Crédito: Divulgação/PC
A Polícia Civil de São Gabriel da Palha apreendeu materiais odontológicos vencidos que estavam sendo utilizados em um posto de saúde municipal de São Gabriel da Palha, região Noroeste do Estado.
Segundo o titular da delegacia do município, Rafael Pereira Caliman, a polícia chegou ao consultório localizado em Patrimônio São José, zona rural, na manhã de terça-feira (06), após uma denúncia.
Foram encontrados na unidade produtos como anestésicos, resina e adesivos dentais fora do prazo de validade. Alguns deles vencidos desde 2016.
Dois coordenadores, um funcionário e o dentista do consultório prestaram esclarecimentos. Um dos coordenadores informou que designou uma dentista para trabalhar no consultório, mas ela se recusou, porque viu que alguns materiais estavam vencidos e o local não tinha instalações adequadas.
Já o dentista que atua no local afirmou em depoimento que não sabia que os materiais usados nos pacientes estavam vencidos.
O secretário de saúde do município Roberto Morandi informou que os produtos foram comprados em 2015 e 2016. Ele se justificou dizendo que não sabia que os produtos estavam sendo usados, porque o controle deve ser feito pela própria da unidade de saúde.
Morandi garantiu que vai notificar a vigilância sanitária do município para vistoriar os consultórios da cidade e recolher os materiais que estiverem vencidos.
Com relação a estrutura do posto de saúde, Morandi informou que existe uma proposta de reforma, mas não deu prazo para as melhorias.  A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e enviou os materiais apreendidos para a análise.
 

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