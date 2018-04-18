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Drogas

Polícia apreende mais de mil pedras de crack em Colatina

Três pessoas foram detidas e um adolescente foi apreendido

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 20:44
Mais de mil pedras de crack foram apreendidas Crédito: Divulgação/PM
Mais de mil pedras de crack foram apreendidas em três abordagens da Polícia Militar (PM) em um bairro de Colatina, região Noroeste do Estado. Ao todo foram apreendidas 1.280 pedras de crack e 69 buchas de maconha. Três pessoas foram detidas e um adolescente foi apreendido.
As abordagens foram realizadas no bairro Bela Vista. Na primeira apreensão, na Avenida Paulo Resende, um adolescente foi avistado saindo do meio de uma mata e ficou apreensivo. Foram encontrados com ele a quantia de R$ 61. As mãos dele estavam sujas de terra e, após buscas em um terreno, os militares encontraram uma sacola com 23 buchas de maconha. O material e o adolescente foram levados à delegacia.
A segunda apreensão foi realizada na Rua Elias João, conhecida como "Beco da Morte". No total, 46 buchas de maconha e 131 pedras de crack foram apreendidas com os dois suspeitos. O material e os envolvidos foram conduzidos a Delegacia de Colatina.
PERSEGUIÇÃO
Na terceira apreensão, dois indivíduos foram avistados na rua Florial Martins, conhecida como Fazendinha. Um dos suspeitos estava com um revólver em punho e chegou a apontar a arma em direção aos militares, que efetuaram alguns disparos.
O suspeito correu em direção a um matagal. Após uma perseguição, ele conseguiu fugir. O outro suspeito foi detido. Os militares encontraram uma sacola contendo 1149 pedras de crack. A droga e o indivíduos abordado também foram levados à delegacia de Colatina.

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