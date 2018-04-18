Polícia apreende mais de mil pedras de crack em Colatina

Mais de mil pedras de crack foram apreendidas Crédito: Divulgação/PM

Mais de mil pedras de crack foram apreendidas em três abordagens da Polícia Militar (PM) em um bairro de Colatina, região Noroeste do Estado. Ao todo foram apreendidas 1.280 pedras de crack e 69 buchas de maconha. Três pessoas foram detidas e um adolescente foi apreendido.

As abordagens foram realizadas no bairro Bela Vista. Na primeira apreensão, na Avenida Paulo Resende, um adolescente foi avistado saindo do meio de uma mata e ficou apreensivo. Foram encontrados com ele a quantia de R$ 61. As mãos dele estavam sujas de terra e, após buscas em um terreno, os militares encontraram uma sacola com 23 buchas de maconha. O material e o adolescente foram levados à delegacia.

A segunda apreensão foi realizada na Rua Elias João, conhecida como "Beco da Morte". No total, 46 buchas de maconha e 131 pedras de crack foram apreendidas com os dois suspeitos. O material e os envolvidos foram conduzidos a Delegacia de Colatina.

PERSEGUIÇÃO

Na terceira apreensão, dois indivíduos foram avistados na rua Florial Martins, conhecida como Fazendinha. Um dos suspeitos estava com um revólver em punho e chegou a apontar a arma em direção aos militares, que efetuaram alguns disparos.