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gasolina

PM divulga lista de postos com gasolina no Noroeste do ES

Em Colatina, cerca de 200 mil litros de gasolina foram entregues a 13 postos

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 17:32
Crédito: Gasolina
A Polícia Militar (PM) de Colatina, região Noroeste do Estado, divulgou uma lista de postos que têm combustíveis disponíveis para abastecimento de veículos nesta terça-feira (29). Ao todo, 18 estabelecimentos receberam combustível com o apoio da PM, que informou que estará nos locais para garantir a ordem e resguardar a segurança da população.
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Em Colatina, cerca de 200 mil litros de gasolina foram entregues a 13 postos, com o apoio dos militares. Nos demais municípios da região Noroeste, foram abastecidos cerca de 15 mil litros para os demais estabelecimento. O abastecimento, porém, de acordo com a PM só será realizado em veículos e não será permitido o uso de galões. 
A LISTA DOS POSTOS
Pancas
- Pancas
Governador Lindenberg
- Carabel
Alto Rio Novo
- Bruno
São Roque do Canaã
- Izaura
Baixo Guandu
- Godoi
Colatina
- Gobbeti (Baunilha)
- Arco
- Arnaldo
- São Miguel (Centro)
- São Miguel (Vila Nova)
- Dallas
- Barbados
- Motocap
- Pneumax
- Biazatti
- Beira Rio
- Rio Doce
- Santo Antônio
 

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