PM divulga lista de postos com gasolina no Noroeste do ES

A Polícia Militar (PM) de Colatina, região Noroeste do Estado, divulgou uma lista de postos que têm combustíveis disponíveis para abastecimento de veículos nesta terça-feira (29). Ao todo, 18 estabelecimentos receberam combustível com o apoio da PM, que informou que estará nos locais para garantir a ordem e resguardar a segurança da população.

Em Colatina, cerca de 200 mil litros de gasolina foram entregues a 13 postos, com o apoio dos militares. Nos demais municípios da região Noroeste, foram abastecidos cerca de 15 mil litros para os demais estabelecimento. O abastecimento, porém, de acordo com a PM só será realizado em veículos e não será permitido o uso de galões.