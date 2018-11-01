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Crime

PM atira em assaltante e impede fuga em Linhares

Diomarcos dos Reis dos Santos tentou fugir ao ver a viatura, mas foi baleado por uma policial; ele foi socorrido pela PM, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 22:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 22:00
De acordo com a PM, o suspeito tentou agredir a policial com uma faca, que foi apreendida Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O assaltante, identificado como Diomarcos dos Reis dos Santos, de 31 anos, foi baleado por uma policial militar durante uma perseguição na tarde desta quarta-feira (31), mas acabou morrendo no hospital em Linhares, no Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram atender uma ocorrência de furto de bicicleta em um supermercado localizado dentro de um shopping, no bairro Movelar. Ao ver os policiais, o homem tentou fugir de bicicleta pela rodovia BR 101, mas foi alcançado pela viatura. Porém, no momento em que um policial tirava a bicicleta do meio da pista, o criminoso tentou fugir novamente e foi baleado.
O suspeito chegou a ser socorrido para o 
Hospital Geral de Linhares (HGL)
pelos policiais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em entrevista à TV Gazeta Norte, o tenente Montovani, que acompanhou a ocorrência, explicou o que aconteceu.
"Uma das policiais conseguiu encurralar o suspeito que estava fugindo. Quando ele viu que não conseguia mais fugir, pegou uma faca e partiu para cima da policial. A PM então, conseguiu se desviar do golpe, sacou arma e efetuou um disparo na região torácica direita do suspeito. Ao perceber que o estado de saúde dele era grave, foi socorrido pelos próprios policiais para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo", disse.
Sobre a atitude da policial de atirar no suspeito, o tenente explicou que faz parte do treinamento ensinado pela Polícia Militar. "A ação da policial foi exatamente como ensinado nos treinamentos, pois a intenção do suspeito não é outra a não ser matar. Para impedir a injusta agressão, a policial fez o correto, que é pegar sua arma de fogo e efetuar um disparo para parar a injusta agressão. Infelizmente, o indivíduo veio a óbito", disse.
De acordo com a PM, o Diomarcos tinha várias passagens por roubos e furtos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que todo disparo de arma de fogo realizado por agentes de segurança é apurado pela corregedoria.

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