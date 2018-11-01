PM atira em assaltante e impede fuga em Linhares

De acordo com a PM, o suspeito tentou agredir a policial com uma faca, que foi apreendida Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Linhares, no Norte do Estado. O assaltante, identificado como Diomarcos dos Reis dos Santos, de 31 anos, foi baleado por uma policial militar durante uma perseguição na tarde desta quarta-feira (31), mas acabou morrendo no hospital em, nodo Estado.

Polícia Militar, os militares foram atender uma ocorrência de furto de bicicleta em um supermercado localizado dentro de um shopping, no bairro Movelar. Ao ver os policiais, o homem tentou fugir de bicicleta pela rodovia BR 101, mas foi alcançado pela viatura. Porém, no momento em que um policial tirava a bicicleta do meio da pista, o criminoso tentou fugir novamente e foi baleado. De acordo com a, os militares foram atender uma ocorrência de furto de bicicleta em um supermercado localizado dentro de um, no bairro Movelar. Ao ver os policiais, o homem tentou fugir de bicicleta pela rodovia, mas foi alcançado pela viatura. Porém, no momento em que um policial tirava a bicicleta do meio da pista, o criminoso tentou fugir novamente e foi baleado.

O suspeito chegou a ser socorrido para o

pelos policiais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em entrevista à TV Gazeta Norte, o tenente Montovani, que acompanhou a ocorrência, explicou o que aconteceu.

"Uma das policiais conseguiu encurralar o suspeito que estava fugindo. Quando ele viu que não conseguia mais fugir, pegou uma faca e partiu para cima da policial. A PM então, conseguiu se desviar do golpe, sacou arma e efetuou um disparo na região torácica direita do suspeito. Ao perceber que o estado de saúde dele era grave, foi socorrido pelos próprios policiais para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo", disse.

Sobre a atitude da policial de atirar no suspeito, o tenente explicou que faz parte do treinamento ensinado pela Polícia Militar. "A ação da policial foi exatamente como ensinado nos treinamentos, pois a intenção do suspeito não é outra a não ser matar. Para impedir a injusta agressão, a policial fez o correto, que é pegar sua arma de fogo e efetuar um disparo para parar a injusta agressão. Infelizmente, o indivíduo veio a óbito", disse.