PM atira em assaltante e impede fuga em Linhares

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram atender uma ocorrência de furto de bicicleta em um supermercado localizado dentro de um shopping, no bairro Movelar. Ao ver os policiais, o homem tentou fugir de bicicleta pela rodovia BR 101, mas foi alcançado pela viatura. Porém, no momento em que um policial tirava a bicicleta do meio da pista, o criminoso tentou fugir novamente e foi baleado.
O suspeito chegou a ser socorrido para o
pelos policiais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em entrevista à TV Gazeta Norte, o tenente Montovani, que acompanhou a ocorrência, explicou o que aconteceu.
"Uma das policiais conseguiu encurralar o suspeito que estava fugindo. Quando ele viu que não conseguia mais fugir, pegou uma faca e partiu para cima da policial. A PM então, conseguiu se desviar do golpe, sacou arma e efetuou um disparo na região torácica direita do suspeito. Ao perceber que o estado de saúde dele era grave, foi socorrido pelos próprios policiais para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo", disse.
Sobre a atitude da policial de atirar no suspeito, o tenente explicou que faz parte do treinamento ensinado pela Polícia Militar. "A ação da policial foi exatamente como ensinado nos treinamentos, pois a intenção do suspeito não é outra a não ser matar. Para impedir a injusta agressão, a policial fez o correto, que é pegar sua arma de fogo e efetuar um disparo para parar a injusta agressão. Infelizmente, o indivíduo veio a óbito", disse.
De acordo com a PM, o Diomarcos tinha várias passagens por roubos e furtos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que todo disparo de arma de fogo realizado por agentes de segurança é apurado pela corregedoria.