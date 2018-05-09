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Irmãos carbonizados

Pastora pedirá escolta à PM para enterro dos filhos em Linhares

Corpos de irmãos serão enterrados sem velório

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 14:13
Pastor George Alves, pai biológico de Joaquim e de criação de Kauã, ao lado da companheira Juliana Salles, mãe das crianças, na porta do DML em Vitória Crédito: Marcelo Prest | AG
A advogada Thayce Aksacki, que representa a família da pastora Juliana Salles, mãe dos meninos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio dentro de casa, em Linhares, informou à TV Gazeta que a pastora vai pedir escolta à Polícia Militar para participar do enterro dos filhos.
A advogada acredita que a decisão judicial para a liberação dos corpos no DML vai sair ainda nesta quarta (09). Assim que sair, a funerária será acionada para buscar os corpos das crianças. Não haverá velório. Ainda não se sabe em qual cemitério sera o sepultamento, mas a advogada informou que o enterro será restrito a poucos familiares e amigos
Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
PASTOR NÃO VAI AO ENTERRO, DIZ DEFESA
Pastor Georgeval foi preso durante investigações do incêndio que mataram o filho dele, Joaquim, de 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos Crédito: Frideberto Viega | TV Gazeta
O pastor George Alves, que está preso desde o dia 28 de abril, não vai ao sepultamento dos meninos Kauã e Joaquim, que foram mortos carbonizados, em Linhares. À reportagem do Gazeta Online, uma advogada da família explicou que não fará o pedido de liberação do pastor para acompanhar o sepultamento porque teme pela integridade física dele.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Até a manhã desta terça-feira (8), a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) confirmou à reportagem que não tinha recebido nenhum pedido de liberação do pastor. O acusado está em uma cela isolada no Centro de Detenção Provisória de Viana II, na Grande Vitória.
Pastora pedirá escolta à PM para enterro dos filhos em Linhares
 

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