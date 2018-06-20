Pastora Juliana estava em MG para fazer tratamento médico, diz defesa

A pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Kauã e Joaquim, foi presa na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais Crédito: Imagem cedida pela TV Vitória

presa na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na noite de terça-feira (19), disseram que ela não estava foragida ou escondida. A pastora Juliana Salles é mãe dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos que morreram carbonizados no dia 21 de abril, na casa onde eles moravam, no Centro de Linhares. Os advogados de defesa que representam o pastor George Alves e também a esposa dele Juliana Salles, que foi, na noite de terça-feira (19), disseram que ela não estava foragida ou escondida. A pastora Juliana Salles é mãe dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos que morreram carbonizados no dia 21 de abril, na casa onde eles moravam, no Centro de Linhares.

A defesa informou que a pastora estava em Teófilo Otoni para fazer acompanhamento médico psiquiátrico, por conta da repercussão do caso e ameaças de morte que ela vinha sofrendo em Linhares.

Na cidade mineira, eles disseram que Juliana também era acompanhada por pastores da Igreja Batista Vida e Paz, sendo cuidada por eles e inclusive frequentando os cultos.

PRISÃO

Juliana Salles foi presa na casa de um dos pastores da Igreja Vida e Paz, onde estava com o filho de 2 anos, na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na noite de terça-feira (19).

O mandado de prisão dela foi expedido pelo juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares, na última segunda-feira (18), no mesmo dia em que a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual contra Juliana e o pastor Georgeval Alves.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informou, por meio da Promotoria de Justiça de Linhares, que ofereceu à Justiça a denúncia contra Georgeval Alves Gonçalves e Juliana Sales e pediu a prisão preventiva dos mesmos, por prazo indeterminado, pelos crimes de duplo homicídio, estupros de vulneráveis e fraude processual. Georgeval Alves Gonçalves responderá ainda pelo crime de tortura.

Questionado sobre as acusações que pesam sobre a pastora, o advogado Helbert Gonçalves informou que a defesa ainda não teve acesso às informações. "Não tivemos acesso ainda... Tão logo tenhamos, iremos nos manifestar. Não esperávamos nada contra a Juliana. Ela não era investigada, acusada ou outra coisa parecida. Ela nem estava na cidade no dia dos fatos", disse.

Confira o comunicado da defesa na íntegra: