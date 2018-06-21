'Pastora estava amamentando', diz advogado

Pastora Juliana Salles estava com o filho em Minas Gerais Crédito: Umberto Lemos | InterTV

Um dos advogados da junta de defesa dos pastores Juliana Salles e Geogerval Alves Gonçalves disse que a pastora ainda estava amamentando o filho mais novo do casal.

Ela ainda está amamentando e tiraram a mãe do filho. A situação dela chega a ser desesperadora. Isso é uma violência. Um atentado de direito à liberdade da pessoa. Ela foi presa sem saber o porquê, disse Rodrigo Duarte.

filho mais novo do casal foi entregue à família da pastora pelo Conselho Tutelar de Linhares, na manhã desta quinta-feira (21). pelo Conselho Tutelar de Linhares, na manhã desta quinta-feira (21).

Durante o período em que ela permanecia na delegacia de Teófilo Otoni, Duarte informou que Juliana estava em estado de choque e sendo acompanhada pelos advogados.

Acompanhamos o tempo todo a pastora na delegacia até a ida para o presídio, por volta de 18h30. Ela está em estado de choque, no meio do tratamento psiquiátrico e tinha uma consulta marcada para ontem (20). Ela disse que não estava entendendo nada do que estava acontecendo e não tem participação na acusação, disse.

Com relação à transferência da pastora de Minas Gerais para o Espírito Santo, o advogado disse que não tinha informações.