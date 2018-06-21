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Presa em MG

'Pastora estava amamentando', diz advogado

Um dos advogados de defesa afirmou que a prisão da pastora 'é uma violência'

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 16:43
Pastora Juliana Salles estava com o filho em Minas Gerais Crédito: Umberto Lemos | InterTV
Um dos advogados da junta de defesa dos pastores Juliana Salles e Geogerval Alves Gonçalves disse que a pastora ainda estava amamentando o filho mais novo do casal.
Ela ainda está amamentando e tiraram a mãe do filho. A situação dela chega a ser desesperadora. Isso é uma violência. Um atentado de direito à liberdade da pessoa. Ela foi presa sem saber o porquê, disse Rodrigo Duarte.
O filho mais novo do casal foi entregue à família da pastora pelo Conselho Tutelar de Linhares, na manhã desta quinta-feira (21).
Durante o período em que ela permanecia na delegacia de Teófilo Otoni, Duarte informou que Juliana estava em estado de choque e sendo acompanhada pelos advogados.
Acompanhamos o tempo todo a pastora na delegacia até a ida para o presídio, por volta de 18h30. Ela está em estado de choque, no meio do tratamento psiquiátrico e tinha uma consulta marcada para ontem (20). Ela disse que não estava entendendo nada do que estava acontecendo e não tem participação na acusação, disse.
Com relação à transferência da pastora de Minas Gerais para o Espírito Santo, o advogado disse que não tinha informações.
Não temos informações sobre a transferência dela. Todas as providências em relação à defesa da Juliana estão sendo tomadas, finalizou.

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