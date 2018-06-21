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Pastora continua presa em MG e sem previsão para chegar ao ES

A Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP) de Minas disse que não há previsão de a pastora ser transferida para o Espírito Santo

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 14:31
Pastora Juliana Sales disse que foi para MG fazer um tratamento médico. Foto: Umberto Lemos/InterTV) Crédito: Umberto Lemos | InterTV
A pastora Juliana Salles continua presa no presídio de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, de acordo com informações Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP) de Minas. Ainda de acordo com a SEAP,  não há previsão dela ser transferida para Espírito Santo.
Juliana Sales foi presa na cidade mineira na noite de terça-feira (19), onde estava com o filho de 2 anos, na casa de um dos pastores da Igreja Batista Vida e Paz.
Por meio de nota, a SEAP informou que Juliana Pereira Salles Alves continua presa no Presídio de Teófilo Otoni, onde deu entrada no dia 20/06, às 19h.
PRESÍDIO NO ES
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que ainda não foi comunicada sobre a transferência da pastora Juliana Salles do presídio de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, para o Estado.
A Sejus também informou que, se for acionada, poderá prestar apoio na transferência da pastora ao Estado. Além disso, uma avaliação será feita para determinar em qual dos quatro presídios femininos existentes no Estado a pastora poderá ser encaminhada.
São eles: Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI) e também a Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), que tem um presídio feminino.
 

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