Pastor preso não será ouvido nesta segunda

O pastor Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como George Alves, será ouvido pela Polícia Civil em outro momento, mas não nesta segunda-feira (30). A informação foi obtida pela reportagem do Gazeta Online na 16° Delegacia Regional de Linhares.
O delegado responsável não deu informações sobre o andamento do caso, pois está sob segredo de Justiça, mas Polícia Civil vai continuar usando todos os recursos possíveis para esclarecer os fatos. Até o momento, não há informação se outras testemunhas serão ouvidas nesta segunda. (Com informações de Samira Ferreira)
PASTOR ALTEROU CENA DO INCÊNDIO, DIZ POLÍCIA
O depoimento de Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como pastor George Alves, que não será mais realizado nesta segunda (30), é decisivo para o andamento das investigações sobre o incêndio que matou duas crianças em Linhares. Ele é pai de Joaquim, 3 anos, e padrasto Kauã, 6 mortos carbonizados dentro da casa em que moravam na madrugada do último dia 21. O pastor está preso por ter tentado atrapalhar as investigações e modificado o local da tragédia, segundo a polícia.
Quando prestar depoimento, ele será ouvido pela terceira vez. A grande mudança é que desta vez o pastor irá conversar com a polícia preso. George está na cadeia desde sábado, após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária válida por 30 dias. O pastor terá a oportunidade de esclarecer as contradições e inconsistências atestadas pelos investigadores nos outros dois depoimentos prestados à Polícia Civil. Questionada pela reportagem, a polícia não confirmou o local e a hora do depoimento.
Para embasar o pedido de prisão, uma das justificativas foi ele manter contato com testemunhas e ter modificado as cenas da tragédia. Há indícios de que George atrapalhava a investigação. Mesmo com o quarto isolado, o pastor, de acordo com a polícia, alterou a cena, jogando papéis, livros e outros objetos no local do incêndio. O propósito ainda é desconhecido. Para a polícia, trata-se de uma conduta inequivocamente prejudicial para a coleta de elementos.
Ainda segundo os investigadores, os depoimentos do pastor foram contraditórios e inconsistentes, especialmente nos momentos em que era confrontado com elementos recolhidos por peritos dentro da casa.
SANGUE
Durante a terceira perícia feita na casa, na noite de sexta, horas antes de George ser preso, foi realizado exame com reagente luminol no local e encontrado vestígio de sangue que será confrontado com os padrões biológicos das vítimas. Mas, segundo a polícia, pode ser um indicativo de prática de atos de violência contra os meninos antes do incêndio.
No dia da tragédia, o pastor disse que havia ido a uma sorveteria com os meninos e, em seguida, visitar um membro da igreja. Ao retornar para a casa deles, deu banho nos meninos, levou para o escritório e tirou um tempo para assistir filme com eles. Joaquim dormiu primeiro, depois Kauã foi para o quarto. O pastor sustenta que tentou salvar as crianças, mas não conseguiu. O laudo de lesão corporal feito em George aponta que ele tem uma bolha de queimadura no pé, do tamanho de uma moeda.
Outro motivo para a prisão foi o fato de haver uma movimentação suspeita em frente ao hotel onde o pastor estava. Para os policiais, havia o risco de ele deixar o local sem destino certo, possivelmente rumo a Conceição da Barra ou Governador Lindenberg. O pastor não tem residência fixa em Linhares.
Juristas ouvidos por A GAZETA afirmam que uma prisão temporária de 30 dias indica que a Polícia Civil suspeita do envolvimento do pastor em crime hediondo - de extrema gravidade.
A VERSÃO DO PASTOR
Antes da tragédia
Minha esposa tinha ido para Teófilo Otoni, em Minas Gerais, para um congresso de mulheres. Eu fiquei com o Joaquim e o Kauã e havia ido à sorveteria com eles, na rua da minha casa. Tomamos o sorvete, depois fomos à casa de um membro da igreja. Retornamos e eu dei banho nos dois. Eu tenho um escritório onde estudo, ao lado do quarto deles, e estavam comigo lá.
O incêndio
Eu voltei até o meu quarto, tomei banho, liguei a babá eletrônica e dormi. Por volta das 2h, eu escutei os gritos deles pela babá eletrônica. Vi o fogo muito grande na imagem, corri desesperado, a casa já não tinha mais luz.
Socorro
Eu corri e empurrei a porta do quarto deles, que estava entreaberta, encostada, por conta do ar condicionado. Entrei e escutei o choro deles. Eles gritavam: pai, pai, pai. Pus a mão na cama e não consegui pegar meus filhos. O Kauã desceu para a cama debaixo, era uma beliche, acho que para tentar salvar o irmão.
Tentativa de resgate
Eles se abraçaram e não consegui vencer o fogo. Eu queimei meus pés e minhas mãos. Saí gritando, desesperado. Eu tentei entrar três vezes para salvar, mas duas pessoas que estavam passando me tiraram da casa. Eu não ouvia mais a voz deles.
Perda da outra filha
Há dois anos eu perdi uma menina, de três meses de nascida, para uma doença. Agora estamos passando por isso novamente. Creio que há um plano sobrenatural para nós. A vida de Joaquim e Kauã foram uma semente para outras pessoas encontrarem o Deus que encontramos. Só ele pode confortar nossos corações. Têm mães que perderam filhos e desistiram de viver, mas quero dizer para terem força. Essa força vem de Deus, pois ele é capaz de restaurar qualquer coisa.
Liberação do corpo
Em relação aos trâmites, ter que vir para Vitória, ou esperar, para mim isso é irrisório. Não estou levando em consideração. Não tem nada maior que a perda dos meus filhos. Nada vai ser mais difícil. Para mim isso é irrelevante nesse momento. Não tem me abalado. Creio que os órgãos responsáveis estão fazendo de tudo.
Pastor preso não será ouvido nesta segunda