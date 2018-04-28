Pastor atrapalhava investigação e alterou cena em casa incendiada

Chegada de pastor ao SML de Linhares. De lá, ele será levado para a penitenciária. Os rostos dos policiais estão borrados a pedido dos investigadores Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online

Gazeta Online pelas autoridades que conduzem a investigação foram fundamentais para o magistrado expedir a ordem de prisão temporária. A decisão de prender o pastor George Alves foi tomada por volta das 2 horas da madrugada deste sábado (28) pelo juiz Grécio Grégio, responsável pelo plantão judiciário da região. Alguns pontos destacados aopelas autoridades que conduzem a investigação foram fundamentais para o magistrado expedir a ordem de prisão temporária.

De acordo com fontes ligadas ao caso, há fortes indícios de que o pastor estava atrapalhando as investigações do incêndio que matou as crianças Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, na casa em que moravam, e modificou a cena dentro do imóvel.

Além disso, em uma das perícias, foram encontrados vestígios de sangue no interior da residência. Mas a perícia ainda vai analisar de quem é o sangue. No pedido de prisão, a polícia também informou à Justiça que havia movimentação suspeita em frente ao local onde o pastor estava na noite desta sexta-feira (27) e corria o risco dele deixar o local sem destino certo.

Além de mandar prender o pastor por 30 dias, o juiz também expediu mandado de busca e apreensão, autorizado a polícia a recolher celular, computadores e demais objetos que ajudem na investigação.

No final da tarde desta sexta-feira (27), a Justiça também decretou a quebra do sigilo telefônico do pastor. Na próxima segunda-feira (30), o pastor será novamente interrogado pela polícia.

A PRISÃO

Entrada da Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online