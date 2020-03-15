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Passagem de ônibus fica mais cara em Colatina

No ônibus convencional, o valor passou de R$ 3 para R$ 3,20, um aumento de 20 centavos

Publicado em 15 de Março de 2020 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 11:49
Novos valores para passagens de ônibus em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução
Os moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, estão gastando mais com o transporte coletivo no município. Desde a manhã deste sábado (14), a tarifa das linhas que atendem a cidade sofreu um reajuste. O valor passou de R$ 3 para R$ 3,20, um aumento de 20 centavos, ou 6,67%, nos veículos convencionais.
Nos veículos executivos, com ar-condicionado, a tarifa passou de R$ 4,20 para R$ 4,50. Os novos valores valem para os carros das empresas Joana Darc e São Roque, que fazem parte do Consórcio Noroeste.
Apesar de parecer pequeno, o reajuste vai pesar no bolso dos passageiros. Para quem utiliza o serviço duas vezes ao dia, de segunda a sexta, por exemplo, no final do mês vai desembolsar R$ 8 a mais. Em um ano, o gasto chega aos R$ 96.

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CONSELHO TARIFÁRIO

No mês de fevereiro, o reajuste foi discutido e aprovado pelo Conselho Tarifário de Colatina e, em seguida, os valores foram sancionados pelo prefeito, Sérgio Meneguelli, através do decreto nº 23. 976.
Segundo o Conselho, o reajuste se deve ao aumento nos valores dos salários de funcionários das empresas, dos combustíveis e de outros insumos.

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