Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Parte de muro cai e atinge varanda de casa em Vila Valério

A casa não ficou comprometida, mas a proprietária do imóvel preferiu sair de casa nesta sexta-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 21:33

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 21:33

Parte de muro cede e atinge varanda de casa em Vila Valério. Ninguém ficou ferido Crédito: Divulgação/Sesp
Parte de um muro cedeu e atingiu a varanda de uma casa, em Vila Valério, na região Norte do Estado, na tarde desta sexta-feira (9). Segundo a Defesa Civil, a estrutura da casa não ficou comprometida e ninguém ficou ferido.
Ainda de acordo com Defesa Civil, a proprietária do imóvel preferiu sair da residência e ficar na casa de parentes depois do estrago. 
A Defesa Civil ainda informou que a casa que fica ao lado da residência atingida não ficou danificada, porém os moradores foram orientados a sair do imóvel e informar o órgão se houver alguma rachadura no quintal ou na estrutura da casa.
A Secretaria de Segurança do Estado ressaltou que as coordenadorias municipais estão em alerta e a Defesa Civil Estadual está de prontidão, inclusive no feriado de carnaval. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o número 199. A ligação é gratuita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados