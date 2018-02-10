Parte de muro cai e atinge varanda de casa em Vila Valério

Parte de muro cede e atinge varanda de casa em Vila Valério. Ninguém ficou ferido Crédito: Divulgação/Sesp

Vila Valério, na região Norte do Estado, na tarde desta sexta-feira (9). Segundo a Defesa Civil, a estrutura da casa não ficou comprometida e ninguém ficou ferido. Parte de um muro cedeu e atingiu a varanda de uma casa, em, na região Norte do Estado, na tarde desta sexta-feira (9). Segundo a Defesa Civil, a estrutura da casa não ficou comprometida e ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com Defesa Civil, a proprietária do imóvel preferiu sair da residência e ficar na casa de parentes depois do estrago.

A Defesa Civil ainda informou que a casa que fica ao lado da residência atingida não ficou danificada, porém os moradores foram orientados a sair do imóvel e informar o órgão se houver alguma rachadura no quintal ou na estrutura da casa.