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João Neiva

Parte de casarão centenário desaba com moradores dentro no ES

O casal que estava no imóvel ficou ileso. A Defesa Civil isolou a área e disse que existe risco de novos desmoronamentos, principalmente, se chover.

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 17:46
Casa desaba no Distrito de Demétrio Ribeiro Crédito: Reprodução | ES 1
Parte de um casarão com mais de 100 anos de fundação desabou nesta quarta-feira (31), João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Um casal estava no imóvel, mas não se feriu. A Defesa Civil isolou a área e disse que existe risco de novos desmoronamentos, principalmente, se chover.
A coordenadora da Defesa Civil do município, Carmem Lúcia, disse que existem três hipóteses para o desmoronamento: a chuva pode ter abalado as estruturas do casarão, uma construção ao lado pode ter motivado, ou o fato do imóvel ter mais de 100 anos. O laudo que vai apontar a causa do desmoronamento vai sair em uma semana.
> Homem é assassinado com mais de 10 tiros em Rio Bananal
O casal que estava no casarão disse que estava longe do local que desabou. Eles falaram que ficaram muito assustados e que estão bem, apesar das perdas materiais.

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