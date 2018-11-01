Parte de casarão centenário desaba com moradores dentro no ES

Parte de um casarão com mais de 100 anos de fundação desabou nesta quarta-feira (31),, no Norte do Espírito Santo. Um casal estava no imóvel, mas não se feriu. A Defesa Civil isolou a área e disse que existe risco de novos desmoronamentos, principalmente, se chover.

A coordenadora da Defesa Civil do município, Carmem Lúcia, disse que existem três hipóteses para o desmoronamento: a chuva pode ter abalado as estruturas do casarão, uma construção ao lado pode ter motivado, ou o fato do imóvel ter mais de 100 anos. O laudo que vai apontar a causa do desmoronamento vai sair em uma semana.