Pais improvisam e constroem abrigos de ônibus para os filhos no ES

Estudantes esperam ônibus em abrigo provisório construído pelos pais, em Linhares Crédito: Adeilson Francisco/Giro Linhares

Com madeira velha e pedaços de telha, pais improvisaram e construíram dois abrigos provisórios de ônibus na Estrada do Pontal, em Linhares , Região Norte do Estado, para que seus filhos não fiquem debaixo de sol e chuva enquanto esperam o coletivo para irem à escola.

Um dos pais que tomou essa iniciativa foi o motoboy Marcos Lopes de Souza, de 34 anos. Cansado de ver a filha de 4 anos e uma sobrinha de 13 esperando o ônibus em pleno sol do meio-dia, pois as duas estudam no período da tarde, ele arregaçou as mangas e construiu um abrigo em frente a sua casa. Eles moram próximo ao trevo de Povoação.

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"Criança é mais fácil de ter dor de cabeça por conta do sol quente, fora que tem mais facilidade de ficar doente quando pega chuva. Como aqui não tem abrigo da prefeitura, há três anos construí o primeiro de madeira, mas com o tempo estraga ou então sempre tem um desocupado que para aqui para derrubar as madeiras. Agora, fiz um novo para as meninas esperarem o ônibus. Todo mundo que mora aqui por perto também usa", contou.

O motoboy Marcos Lopes de Souza constrói novo abrigo provisório na Estrada do Pontal Crédito: Adeilson Francisco/Giro Linhares

OUTRO ABRIGO

Perto de sua casa, há outro abrigo provisório construído por um parente de Marcos. A agricultora Kely Francisco, de 36 anos, sempre fica de olho quando seus filhos, uma adolescente de 17 anos e um menino de 12 anos, aguardam o coletivo para a escola.

Aqui é um sol quente danado, Deus me livre, é muito ruim. O abrigo é improvisado, então quando chove muito não resolve, mas quando está sol ajuda um pouco. E sempre tem que mexer, porque alguém quebra Kely Francisco, agricultora

Segundo ela, o ideal seria ter um abrigo da prefeitura no local. "Ficaria mais seguro, mais firme, e os meninos iam ficar melhor acomodados. Do jeito que está, eles ficam encolhidos para não pegar sol ou tentar não se molhar muito quando chove", afirmou.

PREFEITURA

Outro abrigo provisório de ônibus na Estrada do Pontal, em Linhares Crédito: Adeilson Francisco/Giro Linhares

A Prefeitura de Linhares informou, por meio de nota, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos já instalou, neste ano, 213 abrigos de ônibus entre novos e reformados. Os serviços começaram pelos locais com maior fluxo de passageiros, como no Centro da cidade.

Além disso, a prefeitura diz que a demanda da comunidade foi registrada para atendimento futuro e que conta com o apoio da população para conservar os equipamentos públicos instalados.