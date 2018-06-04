Pai registrou lavradora no cartório, mas não sabe dizer se é filha

São Domingos do Norte Crédito: Arquivo - GZ

ameaçar de morte a companheira, em São Domingos do Norte, após ela descobrir através de um documento que o agressor, na verdade, era seu pai, disse à polícia que a registrou em cartório, mas não garante que a lavradora, de 24 anos, é filha dele. O pedreiro, de 47 anos, que está preso por, em São Domingos do Norte, após ela descobrir através de um documento que o agressor, na verdade, era seu pai, disse à polícia que a registrou em cartório, mas não garante que a lavradora, de 24 anos, é filha dele.

Ele informou que, na época do nascimento da menina, teve um relacionamento com a mãe da vítima e chegou a registrá-la no cartório porque a mãe disse que ele era o pai, mas não manteve contato com a criança por cerca de 15 anos.

Na época em que foi passear na Bahia, ele disse que trouxe a lavradora para morar com ele maritalmente, por vontade dela, que na época tinha 15 anos de idade.

Ele disse que nunca ameaçou e agrediu fisicamente a mulher e também negou forçá-la a ter relação sexual, mas admitiu que a mulher pediu a separação e a venda da casa onde moravam, para a divisão do dinheiro. Porém, o pedreiro disse que se ela quisesse poderia sair de casa, pois daria pensão para a criança que está para nascer, mas a lavradora não teria aceitado.

ENTENDA

A lavradora, de 24 anos, que denunciou o ex-companheiro por ameaça, descobriu que ele era seu pai , quando foi procurar atendimento médico para ele no hospital, em São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado.O nome dele não será divulgado para que a vítima não seja identificada.

A mulher informou à polícia que morava na Bahia e nunca havia conhecido seu pai. Mas, quando tinha 15 anos de idade, e com uma filha de cinco meses, conheceu o homem que a trouxe para o Espírito Santo para morarem juntos, com a permissão da mãe. A lavradora informou que somente o conhecia pelos seus apelidos de Baiano e Guê.

A vítima que está grávida de oito meses do pai, descobriu o nome do pedreiro, de 47 anos, ao precisar apresentar o nome dele na unidade de saúde para fazer o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao chegar em casa, o pedreiro confirmou que era pai dela e passou a ameaçá-la. Além disso, o suspeito também começou a tentar proibi-la ter contato com outras pessoas.

Após saber que era seu pai, tentou separar-se do companheiro e tentava não ter relações sexuais com ele, mas foi forçada algumas vezes. No dia 31 de maio, ele a agrediu, apertando o pescoço dela. Nesse momento, ela conseguiu empurrá-lo e trancou a porta do quarto. Na manhã do dia seguinte, a lavradora aproveitou que o pai havia saído de casa para trabalhar e foi para São Gabriel procurar ajuda e foi orientada a não voltar para casa.

A lavradora afirmou que não procurou ajuda da polícia antes porque tinha medo.

POLÍCIA CIVIL

O pedreiro foi detido e encaminhado junto de uma espingarda de fabricação caseira para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado em flagrante por ameaça e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.