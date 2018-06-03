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Tragédia

Pai, mãe e filha morrem em acidente de moto no Norte do Estado

O casal e a criança, de 2 anos, que estavam em uma moto, morreram ao colidirem contra um carro. O motorista do veículo teve ferimentos leves

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 16:58
Pai, mãe e filha morreram no acidente em Jaguaré. Crédito: Divulgação/Facebook
Três pessoas de uma mesma família morreram em um acidente envolvendo um carro e uma moto em Jaguaré, região Norte do Estado. Mãe, pai e filha, que estavam na moto, morreram com o impacto da colisão. O condutor do veículo teve ferimentos leves.  
O acidente aconteceu na estrada que liga Jaguaré ao Córrego da Japira, zona rural do município, na noite de sábado (02) entre um veículo, modelo Fiat Strada e a moto.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, constatou que as duas vítimas da moto, a mãe Josiane Pereira Calixto, 24 anos, a filha Khayla Pereira de Souza, 2 anos, morreram no local. 
O marido da vítima, Anderson de Jesus dos Santos, que pilotava a moto e o condutor do carro, que não foi identificado, foram socorridos por uma ambulância para a Unidade Mista de Internação (UMI) de Jaguaré e posteriormente transferidos para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Anderson de Jesus dos Santos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital na manhã deste domingo (03). Já o motorista do carro, teve ferimentos leves. O estado de saúde dele não foi informado. 
Uma testemunha, que passava pelo local, disse que viu um vulto de faróis ao longe, mais não conseguiu distinguir quem causou o impacto.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
IRMÃ ESPERAVA FAMÍLIA PARA FAZER CHURRASCO
Muito abalada com a morte da irmã, da sobrinha e do cunhado, Jaqueline Pereira Calixto, 25 anos, disse que estava esperando a família para fazer um churrasco na casa dela, quando soube do acidente.
"Eu estava esperando eles aqui em casa para um churrasco. Josiane até me pediu para fazer uma lasanha pra ela também. Mas, quando a vizinha falou de um acidente de moto com três pessoas aqui perto, eu me desesperei, porque sabia que eram eles. Não consegui ir lá. Meu marido foi e disse que o acidente aconteceu em uma reta. Não tinha nem marca de freio na pista. A moto ficou destruída e o carro do outro motorista foi parar em uma mata", disse.
Jaqueline Calixto ficou sabendo da morte do cunhado, enquanto esperava no SML de Colatina com outros familiares, para liberar o corpo da irmã e da sobrinha.
"Ficamos sabendo agora há pouco, que meu cunhado faleceu no hospital. É muito difícil. Perdemos uma parte da nossa família por conta disso. Ouvimos dizer que o motorista do carro estaria bêbado e tinha voltado de uma festa. Ele acabou com nossa família", comentou.
Os corpos das vítimas serão velados e enterrados no Cemitério de Barra Seca, em Jaguaré.

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