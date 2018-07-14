Pai é preso por estuprar a filha em São Gabriel da Palha

Um homem de 50 anos foi preso acusado de estuprar a própria filha, uma adolescente de 16 anos, em São Gabriel da Palha, região Noroeste do Estado. A menina pode estar grávida do pai, segundo informações da Polícia Civil.

Segundo as investigações, funcionários da escola onde a adolescente estuda acionaram o Conselho Tutelar após notar que a menina estava com comportamento diferente na última quarta-feira (11) . A menor apresentava sinais de tristeza e passou a ficar introvertida na sala e aula.

O Conselho Tutelar conversou com a adolescente e ela foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento. A menina informou que os abusos começaram quando ela tinha 12 anos de idade, após a morte da mãe.

A adolescente foi encaminhada na sexta-feira (13) para fazer exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O laudo apontou que a jovem apresentava sintomas de gravidez e ela foi encaminhada para fazer exame ginecológico e de DNA.

A adolescente foi encaminhada para um abrigo do município. Os outros dois irmãos, um de 14 e outro de 12 anos, foram encaminhados para o Conselho Tutelar e deverão ser ouvidos na delegacia.

PRISÃO

Durante o cumprimento do mandado de prisão, o pai ainda tentou fugir, mas foi detido e levado para a delegacia. O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. A Polícia Civil informou que o caso continua sob investigação.