Pai é preso acusado de estuprar os filhos em Sooretama

Ocorrência foi registrada na delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves

Um homem de 29 anos foi preso acusado de estuprar os dois filhos em Sooretama, região Norte do Estado. A Polícia Militar informou que policiais faziam o atendimento na casa do acusado na noite deste sábado (14), sobre uma ocorrência relativa à Lei Maria da Penha, na qual o homem foi detido e já se encontrava na viatura para ser levado à delegacia de Linhares quando, a esposa, de 38 anos, chamou novamente os PMs.

A mulher informou que, enquanto dava banho na filha do casal, de 5 anos, percebeu que os mamilos da criança estavam inchados e, ao perguntar à menina a respeito disso, ela reclamou de dores e disse que o pai havia lhe tocado. O fato teria ocorrido no dia 09 de julho, de acordo com informações da PM. Segundo o depoimento da mãe, ela não havia falado nada antes porque não havia percebido.

Ainda segundo a mãe, o outro filho do casal, de 3 anos, sempre foi muito próximo do pai, mas recentemente estava se afastando dele e, após alguns dias em que o pai ficou em casa, porque estava lesionado, o menino começou a reclamar de dores.

Em uma ocasião, de acordo com a mulher, ele foi acordada de madrugada com o choro do menino. Ao se levantar, viu que o pai e o menino de 3 anos estavam saindo para o quintal.

Ao ser flagrado pela esposa, o homem teria dito que estava levando a criança para fazer xixi no quintal, mas foi questionado pela mulher, já que há banheiro dentro da residência e não havia motivo para isso.

A mulher disse aos militares que a madrasta dela e a nora teriam testemunhado sinais de abuso no menino. Ao perguntarem à criança o que havia acontecido, o menino culpou o pai.