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Crime

Pai e filho estupram mulher após saída de festa em Colatina

A vítima afirmou que o pai usou uma faca para ameaçá-la
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2018 às 20:46

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 20:46

15ª Delegacia Regional em Colatina Crédito: Brunela Alves
Um homem de 47 anos e o filho dele de 15 foram presos neste domingo (1), acusados de estuprar uma mulher de 28 anos na saída de um baile funk em Colatina, Região Noroeste do Estado. A Polícia Militar (PM) chegou aos acusados depois de ser acionada pela vítima, no bairro São Marcos, onde o crime ocorreu. Segundo a PM, a mulher estava nervosa e chorando quando os militares chegaram ao local, por volta de 6h30 de ontem.
A vítima relatou que na noite do último sábado saiu com as amigas para um baile funk da Cidade. Já no final da festa, ela disse que conheceu o adolescente de 15 anos. Ele teria pedido que a vítima deixasse as amigas irem embora que ele a levaria para a casa dela.
O casal embarcou em um carro com amigos do jovem. No entanto, o adolescente não cumpriu com o combinado e seguiu para sua casa, no bairro São Marcos. No local, ele chamou a vítima para subir, afirmando que iria pegar uns pertences e depois a levaria para casa.
A mulher disse que subiu e os dois deitaram em uma cama, onde ficaram conversando e trocando beijos, quando, inesperadamente, surgiu o pai da vítima, de 47 anos, que não está sendo identificado para que seu filho, que é menor, também não seja.
Segundo a mulher, o homem estava bastante alterado e utilizou uma faca para forçá-la a fazer sexo com ele e com o filho. Ela afirmou que o adolescente incentivou o ato. A vítima disse que nenhum dos dois usou preservativo durante o estupro e que, após o crime, ela teria sido colocada para fora da casa. Nesse momento, ela correu e ligou para o 190.
Os PMs foram à casa dos suspeitos e levou pai e filho para a Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Civil informou que o homem de 47 anos foi autuado por estupro e será encaminhado para o presídio. Já o adolescente de 15 anos, vai responder pelo ato infracional análogo ao mesmo crime e será apresentado à Justiça.

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