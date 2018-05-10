Pai de Kauã e familiares se despedem de criança com oração

Logo após o enterro dos irmãos Kauã e Joaquim, finalizado às 9h20 desta quinta-feira (10), no Cemitério São José, no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado, um rapaz que acompanhava o pai de Kauã convidou as pessoas que permaneceram ao lado do túmulo a curvar a cabeça e fazer uma oração. Na prece, ele pediu que Deus confortasse o coração de todos.

"Nessa hora, nós precisamos tanto, desesperadamente, nós precisamos do Senhor. Precisamos do aconchego do Pai, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Pedimos ao Senhor que se cumpra a Tua palavra e o Senhor os tenha (os irmãos) em bom lugar, na morada do Senhor, que o Senhor iria preparar, esse é o nosso desejo. Mas conforta os nossos corações, porque ainda ficamos e precisamos do Senhor, do Teu auxílio, do Teu orientar".

O amigo finalizou a oração com uma mensagem de esperança a todos que sofrem pela morte das crianças. "Eu sei que o choro dura uma noite e, às vezes, essa noite é bem longa. E eu tenho convicção que a nossa há de ser. Mas a alegria é promessa do Senhor e ela vem pela manhã".

No momento em que a oração era feita, o pai de Kauã, Rainy Butkovsky (à direita, de camisa preta e óculos escuros), permaneceu ao lado de familiares e amigos. Ele se emocionou bastante. Na sequência, todos deixaram o local e seguiram em uma van para a Grande Vitória. Rainy reside na cidade de Vila Velha. Ele disse à reportagem que não tinha nada a declarar.

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