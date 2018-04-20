Padrasto é preso suspeito de abusar de três crianças no ES

Penitenciária Estadual de Vila Velha II, em Xuri Crédito: Arquivo

Um homem de 22 anos foi preso por suspeita de abusar sexualmente de três crianças em Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado. Ele é padrasto das vítimas e morava com a mãe das crianças há cinco anos.

De acordo com o titular da Delegacia de Barra de São Francisco, Juliano Batista Fernandes, após uma das crianças, um menino de 9 anos, relatar à mãe que não aguentava mais os abusos, que eram realizados quando o padrasto ficava sozinho com as vítimas.

A mãe conversou com as outras crianças, de 5 e 6 anos, que confirmaram o fato e levou o caso ao conselho tutelar do município na semana passada.

"Quando a mãe pediu a separação do suspeito e disse pelo celular que ele tinha feito uma coisa muito grave e horrível, o padrasto imediatamente saiu de casa e não foi mais visto", disse o delegado.

Foi expedido o mandado de prisão de prisão temporária por 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, por suspeita de estupro de vulnerável contra as três crianças de forma continuada.

O suspeito foi encontrado na casa da mãe na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Estado. O padrasto foi ouvido pelo delegado e negou o crime. Porém, não soube informar o motivo pelo qual havia saído da casa e do município.

As três crianças foram encaminhadas para exame pericial e farão acompanhamento psicológico.