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Barra de São Francisco

Padrasto é preso suspeito de abusar de três crianças no ES

O suspeito foi encontrado na casa da mãe na zona rural de Nova Venécia

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 20:45
Penitenciária Estadual de Vila Velha II, em Xuri Crédito: Arquivo
Um homem de 22 anos foi preso por suspeita de abusar sexualmente de três crianças em Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado. Ele é padrasto das vítimas e morava com a mãe das crianças há cinco anos.
De acordo com o titular da Delegacia de Barra de São Francisco, Juliano Batista Fernandes, após uma das crianças, um menino de 9 anos, relatar à mãe que não aguentava mais os abusos, que eram realizados quando o padrasto ficava sozinho com as vítimas.
A mãe conversou com as outras crianças, de 5 e 6 anos, que confirmaram o fato e levou o caso ao conselho tutelar do município na semana passada. 
"Quando a mãe pediu a separação do suspeito e disse pelo celular que ele tinha feito uma coisa muito grave e horrível, o padrasto imediatamente saiu de casa e não foi mais visto", disse o delegado.
Foi expedido o mandado de prisão de prisão temporária por 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, por suspeita de estupro de vulnerável contra as três crianças de forma continuada.
O suspeito foi encontrado na casa da mãe na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Estado. O padrasto foi ouvido pelo delegado e negou o crime. Porém, não soube informar o motivo pelo qual havia saído da casa e do município.
As três crianças foram encaminhadas para exame pericial e farão acompanhamento psicológico.
O padrasto foi encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha, onde aguarda julgamento.

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