Os reflexos da greve dos caminhoneiros no Noroeste do ES

Alguns alimentos já estão em falta nos supermercados Crédito: Brunela Alves

A paralisação dos caminhoneiros também teve reflexo no comércio e no transporte público na região Noroeste do Estado. Em Colatina, a reposição de frutas, verduras e legumes está prejudicada em grande parte dos supermercados. Os horários de ônibus também foram alterados por conta da greve.

Alimentos como batata, cebola, laranja, limão e hortaliças estão mais em falta desde a semana passada. O gerente Eliandro Carlos da Silva disse que a situação já está preocupante.

O gerente Eliandro da Silva disse que o estoque de alimentos diminui a cada dia que passa Crédito: Brunela Alves

"A situação está preocupante, porque desde quarta-feira (23), não temos reposição de frutas, verduras e legumes e os preços já estão altos. Já não temos mais cebola, pimentão, batata, ovos caipiras, por exemplo. A cada dia que passa o estoque vai diminuindo bastante. Vamos precisar ainda de uma semana ou até 15 dias para conseguir regularizar a situação após o fim da greve", disse.

Outro mercado conseguiu fazer a reposição de alguns alimentos na manhã desta segunda-feira (28), mas o estoque não deve durar muito tempo, de acordo com o gerente Paulo César Venâncio.

"Hoje conseguimos repor algumas hortaliças e legumes, o que deve durar até amanhã de manhã. O caminhão estava previsto para chegar aqui às 5h da madrugada, porém chegou somente às 10h. Agora, não sabemos quando vamos repor novamente. É muito estressante, porque vai chegar uma hora que vai acabar tudo", disse.

Os consumidores já encontram algumas dificuldades para achar alguns alimentos que antes faziam parte da alimentação diária. O aposentado Jocimar Zamprogno, 60 anos, foi ao supermercado para tentar comprar cebola e batata, mas não conseguiu.

"É o jeito esperar. Semana passada tinha cebola e batata, mas agora que vim comprar, não tem. Está ruim de encontrar vários produtos que antes tínhamos todos os dias à mesa, mas apoio os motoristas", disse.

A manicure Aline Nascimento disse que a maior dificuldade está sendo com as hortaliças. "Está faltando hortaliças e batata, mas o básico da alimentação como arroz e feijão estamos conseguindo achar nos mercados", disse.

PADARIA

O proprietário da padaria Fernando Almeida já enfrenta dificuldades para conseguir comprar trigo e fermento para a fabricação de pães e bolos Crédito: Brunela Alves

Em uma padaria, no Centro da Cidade, o proprietário Fernando César Almeida, já está encontrando dificuldade para comprar os principais ingredientes dos pães, como trigo e fermento, o que deve afetar a produção diária.

"A partir de amanhã já devemos reduzir a quantidade a fabricação de pães, inclusive os especiais. Gastamos cerca de 300 kg de trigo por dia, mas só consegui comprar 1000 kg no supermercado, porque o fornecedor não tinha como entregar aqui. Com isso, o estoque deve durar só até o final de semana", informou.

ÔNIBUS

A empresa de ônibus que opera na Cidade informou que a partir desta segundafeira (28), os ônibus vão operar normalmente nos horários de pico, da manhã (6h às 8h) e à tarde (17h às 19h), com redução de veículos nos horários de menor demanda (8h às 17h).

Os ônibus executivos vão operar somente nos horários de pico da manhã (6h às 8h) e à tarde (17h às 19h). Os demais horários não circularão.

Nos pontos de ônibus, a espera era grande. A cabeleireira Keila Cristina Rosa disse que estava esperando o coletivo há mais de uma hora.

Keila Cristina esperava pelo ônibus há mais de uma hora no ponto Crédito: Brunela Alves

"Estou esperando o ônibus há 1h30. Normalmente não demora tanto assim. Agora, não sei que horas ele realmente vai passar", disse.

A autônoma Fabíola Bongiovani, 38 anos, disse que é preciso ter muita paciência porque os horários estão todos alterados.

"No painel fala 5 minutos, mas já tem mais tempo que estou aqui. Tem que ter muita paciência para esperar o ônibus chegar mesmo", disse.

A empresa de transporte coletivo informou que o usuário que tiver qualquer dúvida com relação aos horários dos ônibus, pode entrar em contato pelo telefone 2102-1711.