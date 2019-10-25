Os presos estão sendo levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias / TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Operação conjunta prende pelo menos dez pessoas em Linhares e na Serra

Uma operação policial prendeu, até o momento, pelo menos dez pessoas nos bairros Santa Cruz e Nova Esperança, em Linhares , na região Norte do Estado e também no município da Serra, na Grande Vitória. A ação envolvendo a Polícia Civil, Polícia Militar e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) começou no início da manhã desta sexta-feira (25) e ainda não terminou.

A operação Etiópia, como foi intitulada, está sendo comandada pelo MPES, por meio da 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas nos dois municípios.

Segundo o Ministério Público, inicialmente a operação consiste no cumprimento de 15 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão.

Operação "Etiópia" desarticula organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em Linhares e na Serra

Durante os trabalhos, várias viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil participaram da operação, incluindo um helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAer).

O resultado parcial da operação divulgado pela polícia revela que foram apreendidas 02 armas de fogo; 30 pinos de cocaína; 06 pedras de crack; 01 bucha de maconha; 01 celular e 01 notebook. Doze pessoas foram presas, sendo 11 em Linhares e uma pessoa no município da Serra. Os detidos podem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro.

Para o delegado Leandro Barbosa, a operação é importante para entender como agem os criminosos. Uma operação como essa é importante porque ela desarticula um grupo criminoso. Ela mapeia a estrutura hierárquica de um grupo criminoso desde aquele que está na ponta, ou seja, na venda da droga como aquele que está na etapa de comando, inclusive porque permite identificar o fluxo de capitais, o fluxo de recursos dessa organização criminosa. Em uma oportunidade só, várias pessoas influentes nessa organização criminosa são retirados de circulação preventivamente, explica.

A Polícia Militar disse que vai reforçar o policiamento nos bairros alvos da operação e reforçou a importância do trabalho em conjunto. Nós estamos sempre em busca de trazer uma pacificação. A importância para nós é sempre controlar essa criminalidade. É uma resposta que a gente está sempre utilizando. Às vezes a investigação, a inteligência, ela demora um tempo para maturar, mas é importante que a comunidade saiba que nós estamos sempre atentos e o aparato de segurança está em alerta, comenta o Tenente Coronel Geovanio.

De acordo com o promotor do Ministério Público, Bruno de Freitas Lima, o órgão vai oferecer denúncia ao judiciário contra os detidos. Agora nós estamos consolidando os números, finalizando questões burocráticas da investigação e tão logo tenhamos esses números em mãos, vamos oferecer uma denúncia ao judiciário para que eles sejam processados pelos crimes que estão sendo investigados: tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma de fogo entre outros, ressalta.