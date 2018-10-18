Onda de assaltos deixa moradores de Pinheiros assustados

Assaltos a comércio em Pinheiros, Norte do ES, deixa comerciantes e moradores com medo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Pinheiros, extremo Norte do Espírito Santo. Tanto os comerciantes quanto os moradores descrevem sentir medo e receio a todo o momento. Muitas lojas foram equipadas com grades nas vitrines, alarmes e câmeras de segurança para tentar inibir os criminosos. Quatro assaltos a estabelecimentos comerciais foram registrados nos últimos dias na cidade interiorana de, extremo Norte do Espírito Santo. Tanto os comerciantes quanto os moradores descrevem sentir medo e receio a todo o momento. Muitas lojas foram equipadas com grades nas vitrines, alarmes e câmeras de segurança para tentar inibir os criminosos.

Um empresário da cidade, que prefere não se identificar, conta que já foi vítima de assaltantes por duas vezes e que a insegurança só tem aumentado.

Os bandidos já chegam intimidando, fazendo medo e, infelizmente, a gente não tem poder de reação. Empresário

Uma moradora, que também prefere não se identificar, conta que o medo não tem hora e que as pessoas saem de casa com receio do que pode acontecer.

VEJA UM DOS ASSALTOS

"Eu já saio de casa preocupada. Todo mundo que anda na rua, seja de dia ou à noite, anda assustado", descreve.

POLÍCIA MILITAR

Polícia Militar afirmam que o número de furtos e roubos em Pinheiros diminuiu. O tenente da Polícia Militar André Luiz Brito diz que houve diminuição de 60% dos casos de 2015 até outubro deste ano. Mesmo com os relatos, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e aafirmam que o número de furtos e roubos em Pinheiros diminuiu. O tenente da Polícia Militar André Luiz Brito diz que houve diminuição de 60% dos casos de 2015 até outubro deste ano.

"Nós estamos trabalhando estratégias para minimizar esses males. Nós instalaremos uma base móvel que ficará na Praça Baiana, no centro de Pinheiros, que contará com uma viatura e dois policiais fixos para aumentar a sensação de segurança da população e no comércio", explica o tenente.

A PM informa que a maioria dos assaltos em Pinheiros tem participação de adolescentes que chegam a ser detidos, mas logo são liberados e cometem mais delitos. A previsão para que o posto policial seja instalado na praça central da cidade é novembro.