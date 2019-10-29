Your browser does not support the audio element. Onda de assaltos a ônibus assusta passageiros no Norte do ES

Segundo a Viação Joana DArc, dois acusados pelo crime foram presos na última sexta-feira (25). No entanto, outro suspeito cometeu três roubos a ônibus entre sexta-feira (26) e domingo (28), no bairro Salvador.

As câmeras de videomonitoramento dos coletivos flagraram a ação do criminoso neste final de semana. Nas imagens, o suspeito aguarda em um ponto do bairro, entra no ônibus e simula que está com uma arma debaixo da roupa. Assustados, os cobradores entregam todo o dinheiro do caixa. Logo em seguida, o suspeito sai do veículo e foge. A ação dura poucos segundos.

CÂMERAS NOS COLETIVOS

Por meio de nota, a Viação Joana DArc informou que instalou as câmeras em todos os ônibus para tentar inibir a ação dos assaltantes. Cada veículo possui até quatro câmeras.

Em caso de assalto, as imagens são enviadas para a Polícia Civil . Além disso, todos os cobradores e motoristas são orientados a não reagir, pois entendemos que a vida dos colaboradores e dos passageiros é o maior bem a ser preservado, diz a nota da empresa.

SEGURANÇA

Em nota, a Polícia Militar informou que, para evitar roubos em transporte coletivo, realiza diariamente em todo Estado ações voltadas para a segurança dos motoristas, cobradores e passageiros de coletivos, como blitze, abordagens e cercos táticos. Os trabalhos acontecem em diversos pontos e em horários estratégicos.

Além disso, a PM ressalta que somente pode deter indivíduos em flagrante delito, e que não cabe à instituição manter os indivíduos detidos presos ou não.

"A PM lembra que o apoio de toda a população é muito importante e pede a colaboração dos usuários de transporte coletivo e também dos motoristas cobradores para que denunciem os indivíduos que agem nos ônibus. As informações podem ser repassadas por meio do telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br", finaliza a nota.

INVESTIGAÇÕES