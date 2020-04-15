Nova Venécia confirma terceiro caso de Covid-19 na cidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia confirmou, nesta quarta-feira (15), o terceiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. A paciente é uma mulher de 65 anos, que começou a apresentar os sintomas gripais após ter contato com outros dois pacientes que foram diagnosticados com a doença.
Com mais um caso confirmado, o município registra, até o momento, três casos de Covid-19, sendo os três pacientes da mesma família.
Desse total, um paciente está internado no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, referência no tratamento da doença no interior do Estado. Já os outros dois seguem em isolamento domiciliar, conforme os protocolos do Ministério da Saúde.
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO
De acordo com o último boletim epidemiológico da Prefeitura de Nova Venécia, o município notificou 14 casos, sendo 3 confirmados, 3 considerados suspeitos e 8 casos descartados. As recomendações são para que a população fique em casa e evite aglomerações.