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Coronavírus

Nova Venécia confirma terceiro caso de Covid-19 na cidade

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os três casos confirmados são da mesma família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 13:01

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 13:01

Prefeitura de Nova Venécia
Segundo a Prefeitura de Nova Venécia, os três pacientes contaminados pela Covid-19 são da mesma família Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia
A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia confirmou, nesta quarta-feira (15), o terceiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. A paciente é uma mulher de 65 anos, que começou a apresentar os sintomas gripais após ter contato com outros dois pacientes que foram diagnosticados com a doença.
Com mais um caso confirmado, o município registra, até o momento, três casos de Covid-19, sendo os três pacientes da mesma família.
Desse total, um paciente está internado no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, referência no tratamento da doença no interior do Estado. Já os outros dois seguem em isolamento domiciliar, conforme os protocolos do Ministério da Saúde.

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Nova Venécia confirma segundo caso de coronavírus no município

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

De acordo com o último boletim epidemiológico da Prefeitura de Nova Venécia, o município notificou 14 casos, sendo 3 confirmados, 3 considerados suspeitos e 8 casos descartados. As recomendações são para que a população fique em casa e evite aglomerações.

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