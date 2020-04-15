Nova Venécia confirma terceiro caso de Covid-19 na cidade

Segundo a Prefeitura de Nova Venécia, os três pacientes contaminados pela Covid-19 são da mesma família

Com mais um caso confirmado, o município registra, até o momento, três casos de Covid-19, sendo os três pacientes da mesma família.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Prefeitura de Nova Venécia, o município notificou 14 casos, sendo 3 confirmados, 3 considerados suspeitos e 8 casos descartados. As recomendações são para que a população fique em casa e evite aglomerações.