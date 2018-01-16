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Km 217

Nova interdição para detonação de rocha na BR 101 em Ibiraçu

O bloqueio total da pista será realizado a partir das 13 horas, no quilômetro 217, e deve durar duas horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 14:18

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 14:18

BR 101 será interditada em trecho de Ibiraçu para detonação de rocha Crédito: Divulgação | ECO 101
A Eco 101 anunciou, na manhã desta terça-feira (16), uma nova interdição na BR 101, em Ibiraçu, Norte do Estado, para detonação de rocha. O bloqueio total da pista ocorrerá a partir das 13 horas, no quilômetro 217, e deve durar duas horas. Após esse período, caso seja necessário, poderá haver sistema pare e siga por quatro horas.
A operação faz parte das obras de duplicação do trecho. A interdição total do tráfego será realizada cinco minutos antes do desmonte da rocha. Todos os acessos também serão bloqueados, respeitando o raio de 600 metros. O fluxo de veículos só será liberado após autorização do profissional habilitado, limpeza e verificação da pista.
Com informações da Eco 101

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