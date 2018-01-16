Nova interdição para detonação de rocha na BR 101 em Ibiraçu

A Eco 101 anunciou, na manhã desta terça-feira (16), uma nova interdição na BR 101, em Ibiraçu, Norte do Estado, para detonação de rocha. O bloqueio total da pista ocorrerá a partir das 13 horas, no quilômetro 217, e deve durar duas horas. Após esse período, caso seja necessário, poderá haver sistema pare e siga por quatro horas.