Nova adutora é construída após rompimento em Linhares

Equipe constrói nova adutora na rua Nelson Amorim, no bairro Shell Crédito: Divulgação/Saae

Uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) já iniciou a construção da nova adutora de água tratada para aumentar a capacidade de abastecimento da rede no Interlagos. Segundo a concessionária, a nova galeria terá 280 metros de extensão com tubulação de 200 milímetros. A execução da obra deve durar 30 dias e está inclusa a reposição da pavimentação do trecho. O Saae ainda alerta que podem acontecer alguns transtornos, como barulho e interdições de trânsito, e informou que o telefone 2103-1311 está à disposição para reclamações e sugestões.

A obra já está bastante adiantada. Com a nova adutora, o abastecimento no Interlagos e região vai ganhar mais eficiência, evitando interrupções no fornecimento de água à população, explicou o diretor de Operações do Saae, Zércio Largura. A previsão é que o abastecimento seja normalizado na madrugada desta quarta-feira (05).

HIDRANTES

A concessionária ainda orientou os moradores do Interlagos e do Novo Horizonte a evitar o desperdício de água, para minimizar os efeitos da interrupção do abastecimento. Quando a água voltar a ser distribuída, o Saae vai realizar o descarte da água dos hidrantes de Linhares, pois é um procedimento necessário para garantir a qualidade da água que abastece os bairros afetados pela interrupção do serviço. Por conta da despressurização, o primeiro jato d'água pode chegar a torneira com a coloração um pouco mais escura (túrbida), destaca a nota da empresa.

CASA INUNDADA

A casa do pintor Evilér de Oliveira foi inundada pela água após o rompimento da adutora em frente à sua residência, na madrugada de segunda-feira (04). Ele contou que recebeu a ligação de um vizinho às 2 horas da madrugada para avisar sobre a ruptura da galeria. "Quando me levantei da cama, a água já estava na altura do joelho. Sai de casa assustado e acabei caindo em um buraco de quatro metros de profundidade onde a adutora rompeu. Só não morri porque meu vizinho estava na rua e me socorreu", contou o morador.

Um equipe da Defesa Civil Municipal esteve no local e orientou Evilér. De acordo com ele, sua casa não foi condenada. Em nota, foi informado que três imóveis foram impactados com a ruptura da galeria de água e que a Defesa Civil presta auxílio às famílias.