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Dois bairros sem água

Nova adutora é construída após rompimento em Linhares

Enquanto isso, moradores do bairro Interlagos e parte do Novo Horizonte ficam sem abastecimento de água. Previsão é que serviço seja normalizado na madrugada desta quarta-feira (05)

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 15:46
Equipe constrói nova adutora na rua Nelson Amorim, no bairro Shell Crédito: Divulgação/Saae
Uma nova adutora é construída na Rua Nelson Amorim, no bairro Shell, em Linhares, região Norte do Estado, após a adutora antiga romper, inundar uma casa e o morador cair no buraco causado pela ruptura da galeria de água. O rompimento aconteceu na madrugada de segunda-feira (03) e, desde então, o abastecimento de água foi interrompido para o bairro Interlagos e parcialmente prejudicado no Novo Horizonte.
Uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) já iniciou a construção da nova adutora de água tratada para aumentar a capacidade de abastecimento da rede no Interlagos. Segundo a concessionária, a nova galeria terá 280 metros de extensão com tubulação de 200 milímetros. A execução da obra deve durar 30 dias e está inclusa a reposição da pavimentação do trecho. O Saae ainda alerta que podem acontecer alguns transtornos, como barulho e interdições de trânsito, e informou que o telefone 2103-1311 está à disposição para reclamações e sugestões.
A obra já está bastante adiantada. Com a nova adutora, o abastecimento no Interlagos e região vai ganhar mais eficiência, evitando interrupções no fornecimento de água à população, explicou o diretor de Operações do Saae, Zércio Largura. A previsão é que o abastecimento seja normalizado na madrugada desta quarta-feira (05).
HIDRANTES
A concessionária ainda orientou os moradores do Interlagos e do Novo Horizonte a evitar o desperdício de água, para minimizar os efeitos da interrupção do abastecimento. Quando a água voltar a ser distribuída, o Saae vai realizar o descarte da água dos hidrantes de Linhares, pois é um procedimento necessário para garantir a qualidade da água que abastece os bairros afetados pela interrupção do serviço. Por conta da despressurização, o primeiro jato d'água pode chegar a torneira com a coloração um pouco mais escura (túrbida), destaca a nota da empresa.
CASA INUNDADA
A casa do pintor Evilér de Oliveira foi inundada pela água após o rompimento da adutora em frente à sua residência, na madrugada de segunda-feira (04). Ele contou que recebeu a ligação de um vizinho às 2 horas da madrugada para avisar sobre a ruptura da galeria. "Quando me levantei da cama, a água já estava na altura do joelho. Sai de casa assustado e acabei caindo em um buraco de quatro metros de profundidade onde a adutora rompeu. Só não morri porque meu vizinho estava na rua e me socorreu", contou o morador.
Um equipe da Defesa Civil Municipal esteve no local e orientou Evilér. De acordo com ele, sua casa não foi condenada. Em nota, foi informado que três imóveis foram impactados com a ruptura da galeria de água e que a Defesa Civil presta auxílio às famílias.
Nova adutora é construída após rompimento em Linhares

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