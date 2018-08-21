Noroeste do ES tem 137 casos de malária

A região Noroeste do Espírito Santo já conta com 137 casos confirmados de malária. Ao todo, 108 pessoas estão infectadas com a doença em Vila Pavão e 29 em Barra de São Francisco. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no final da tarde desta segunda-feira (20).
A concentração dos casos de malária está localizada na divisa entre as duas cidades, na zona rural. Em Barra de São Francisco, as 29 pessoas com a doença moram na comunidade de Assentamento Três Corações. Uma morte por suspeita de malária em Vila Pavão está em investigação.
As equipes de vigilância em saúde dos dois municípios realizam em conjunto o trabalho de combate ao mosquito Anopheles, também conhecido como mosquito-prego, que transmite a malária. Entre as ações, estão a aplicação de inseticida nas casas, carro fumacê, distribuição de cartilha com orientações à população das áreas afetadas e entrega de repelentes.
SURTO
Acredita-se que o protozoário causador da doença tenha chegado a Vila Pavão em um morador da localidade ou em algum visitante originário da região Norte do país. O surto atual é causado por um protozoário do tipo falciparum, de origem amazônica e mais agressivo que o tipo vivax, encontrado normalmente na região Serrana do Estado, principalmente em Domingos Martins e Santa Teresa. Os casos de infecção por falciparum só eram encontrados no Estado em pessoas que viajaram para áreas onde ele é mais comum.