Noroeste do ES tem 137 casos de malária

A regiãodo Espírito Santo já conta com 137 casos confirmados de malária. Ao todo, 108 pessoas estão infectadas com a doença em Vila Pavão e 29 em Barra de São Francisco. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no final da tarde desta segunda-feira (20).

As equipes de vigilância em saúde dos dois municípios realizam em conjunto o trabalho de combate ao mosquito Anopheles, também conhecido como mosquito-prego, que transmite a malária. Entre as ações, estão a aplicação de inseticida nas casas, carro fumacê, distribuição de cartilha com orientações à população das áreas afetadas e entrega de repelentes.

Acredita-se que o protozoário causador da doença tenha chegado a Vila Pavão em um morador da localidade ou em algum visitante originário da região Norte do país. O surto atual é causado por um protozoário do tipo falciparum, de origem amazônica e mais agressivo que o tipo vivax, encontrado normalmente na região Serrana do Estado, principalmente em Domingos Martins e Santa Teresa. Os casos de infecção por falciparum só eram encontrados no Estado em pessoas que viajaram para áreas onde ele é mais comum.