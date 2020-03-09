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Linhares

Nível do Rio Doce cai, mas famílias continuam fora de casa no ES

Os moradores residem na localidade conhecida como Olaria, que fica bem perto do rio

Publicado em 09 de Março de 2020 às 09:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 09:58
Segundo a Defesa Civil Municipal, a tendência é que o nível do Rio Doce continue diminuindo nas próximas horas  Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Nível do Rio Doce cai, mas famílias continuam fora de casa no ES
O nível do Rio Doce, em Linhares, Região Norte do Espírito Santo, continua caindo e marcava 4,07 metros na manhã desta segunda-feira (9). A tendência, segundo a Defesa Civil Municipal, é que o volume continue diminuindo nas próximas horas.
No entanto, mesmo com a diminuição, 19 famílias ainda continuam fora das residências por causa do risco de inundação. Os moradores residem na localidade conhecida como Olaria, que fica bem perto do Rio Doce e é a primeira a alagar com a cheia do rio.
Das famílias, 14 estão acolhidas no Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição e outras cinco precisaram ir para casa de parentes. A Defesa Civil Municipal continua monitorando a evolução do nível do Rio Doce e acompanha os boletins meteorológicos emitidos pelos órgãos climáticos.
Na madrugada de domingo (8), o nível do Rio Doce chegou a atingir a marca de 4,75 metros. Apesar da redução, o nível continua acima da cota de inundação, que é de 3,45 metros.

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EM ALERTA

A Defesa Civil Municipal de Linhares mantém um esquema de plantão 24 horas para atendimento a ocorrências, envolvendo casos de possíveis inundações.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone do Plantão 24 horas: telefone (27) 99983 5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e em casos extremos de urgência no 193, do Corpo de Bombeiros.

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