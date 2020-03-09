Segundo a Defesa Civil Municipal, a tendência é que o nível do Rio Doce continue diminuindo nas próximas horas Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Nível do Rio Doce cai, mas famílias continuam fora de casa no ES

O nível do Rio Doce, em Linhares , Região Norte do Espírito Santo , continua caindo e marcava 4,07 metros na manhã desta segunda-feira (9). A tendência, segundo a Defesa Civil Municipal, é que o volume continue diminuindo nas próximas horas.

No entanto, mesmo com a diminuição, 19 famílias ainda continuam fora das residências por causa do risco de inundação. Os moradores residem na localidade conhecida como Olaria, que fica bem perto do Rio Doce e é a primeira a alagar com a cheia do rio.

Das famílias, 14 estão acolhidas no Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição e outras cinco precisaram ir para casa de parentes. A Defesa Civil Municipal continua monitorando a evolução do nível do Rio Doce e acompanha os boletins meteorológicos emitidos pelos órgãos climáticos.

Na madrugada de domingo (8), o nível do Rio Doce chegou a atingir a marca de 4,75 metros. Apesar da redução, o nível continua acima da cota de inundação, que é de 3,45 metros.

EM ALERTA

A Defesa Civil Municipal de Linhares mantém um esquema de plantão 24 horas para atendimento a ocorrências, envolvendo casos de possíveis inundações.