Nível do Rio Doce cai, mas famílias continuam fora de casa no ES
O nível do Rio Doce, em Linhares, Região Norte do Espírito Santo, continua caindo e marcava 4,07 metros na manhã desta segunda-feira (9). A tendência, segundo a Defesa Civil Municipal, é que o volume continue diminuindo nas próximas horas.
No entanto, mesmo com a diminuição, 19 famílias ainda continuam fora das residências por causa do risco de inundação. Os moradores residem na localidade conhecida como Olaria, que fica bem perto do Rio Doce e é a primeira a alagar com a cheia do rio.
Das famílias, 14 estão acolhidas no Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição e outras cinco precisaram ir para casa de parentes. A Defesa Civil Municipal continua monitorando a evolução do nível do Rio Doce e acompanha os boletins meteorológicos emitidos pelos órgãos climáticos.
Na madrugada de domingo (8), o nível do Rio Doce chegou a atingir a marca de 4,75 metros. Apesar da redução, o nível continua acima da cota de inundação, que é de 3,45 metros.
EM ALERTA
A Defesa Civil Municipal de Linhares mantém um esquema de plantão 24 horas para atendimento a ocorrências, envolvendo casos de possíveis inundações.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone do Plantão 24 horas: telefone (27) 99983 5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e em casos extremos de urgência no 193, do Corpo de Bombeiros.