Nível do Rio Doce cai e famílias voltam para as casas em Linhares

Famílias que estavam desabrigadas por causa da cheia no Rio Doce, em Linhares, Região Norte do Espírito Santo, já puderam retornar para as casas. Elas estavam acolhidas em um abrigo da prefeitura devido aos riscos de inundação.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, a última medição feita na manhã desta quinta-feira (12) no Rio Doce marcava 2,99 metros. O nível considerado abaixo da cota de atenção, que é de 3 metros.
Durante o período de cheia, 44 pessoas foram acolhidas no Ginásio Poliesportivo Leandro Arpini, no bairro Conceição. As famílias vivem na localidade conhecida como Olaria, a primeira área a alagar com a cheia do Rio Doce. A Defesa Civil reforçou que as bacias do Rio Doce continuam sendo monitoradas.