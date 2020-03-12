Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Risco de inundação

Nível do Rio Doce cai e famílias voltam para as casas em Linhares

A última medição mostrou que o Rio Doce, em Linhares, marcava 2,99 metros na manhã desta quinta-feira (12)

Publicado em 12 de Março de 2020 às 13:18

Redação de A Gazeta

A última medição feita pela Defesa Civil Municipal no Rio Doce, em Linhares, marcou 2,99 metros Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Famílias que estavam desabrigadas por causa da cheia no Rio Doce, em Linhares, Região Norte do Espírito Santo, já puderam retornar para as casas. Elas estavam acolhidas em um abrigo da prefeitura devido aos riscos de inundação.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, a última medição feita na manhã desta quinta-feira (12) no Rio Doce marcava 2,99 metros. O nível considerado abaixo da cota de atenção, que é de 3 metros.

Durante o período de cheia, 44 pessoas foram acolhidas no Ginásio Poliesportivo Leandro Arpini, no bairro Conceição. As famílias vivem na localidade conhecida como Olaria, a primeira área a alagar com a cheia do Rio Doce.  A Defesa Civil reforçou que as bacias do Rio Doce continuam sendo monitoradas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados