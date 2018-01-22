Ônibus pega fogo após colidir contra moto em Aracruz

Um ônibus e uma moto pegaram fogo ao colidirem na ES 257, rodovia que liga os municípios de Aracruz e Ibiraçu, no Norte do Estado. O acidente aconteceu na noite deste domingo (21), no quilômetro 5, em Aracruz.
De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), o motociclista ficou ferido após a batida. Ele foi atendido consciente pelo Corpo de Bombeiros e removido para um hospital.
O diretor da Viação Cordial, Fernando Cipriano, diz que o motociclista se acidentou sozinho, após uma lombada perto de uma curva. Quando o ônibus chegou ao local do acidente, a moto já estava caída no meio da pista, após a lombada, em local de difícil visualização, e o condutor estava no acostamento.
"Quando o motorista conseguiu visualizar a moto, estava muito em cima e não tinha como desviar. Do lado do acostamento, estava o condutor da moto. Do outro, um canteiro que impossibilitava desviar pela contramão. Como a moto agarrou na frente do ônibus, foi arrastada por uns 15 metros. Pode ter vazado gasolina da moto, causando alguma faísca".
Segundo Cipriano, havia alguns passageiros no coletivo. Todos saíram ilesos do veículo. O motorista ainda tentou apagar o fogo com o extintor do ônibus, mas não foi suficiente. O coletivo seguia de João Neiva para Aracruz.