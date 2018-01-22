Ônibus pega fogo após colidir contra moto em Aracruz

Ônibus pegou fogo com a colisão Crédito: Foto internauta

Um ônibus e uma moto pegaram fogo ao colidirem na ES 257, rodovia que liga os municípios de Aracruz e Ibiraçu, no Norte do Estado. O acidente aconteceu na noite deste domingo (21), no quilômetro 5, em Aracruz.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), o motociclista ficou ferido após a batida. Ele foi atendido consciente pelo Corpo de Bombeiros e removido para um hospital.

O diretor da Viação Cordial, Fernando Cipriano, diz que o motociclista se acidentou sozinho, após uma lombada perto de uma curva. Quando o ônibus chegou ao local do acidente, a moto já estava caída no meio da pista, após a lombada, em local de difícil visualização, e o condutor estava no acostamento.

"Quando o motorista conseguiu visualizar a moto, estava muito em cima e não tinha como desviar. Do lado do acostamento, estava o condutor da moto. Do outro, um canteiro que impossibilitava desviar pela contramão. Como a moto agarrou na frente do ônibus, foi arrastada por uns 15 metros. Pode ter vazado gasolina da moto, causando alguma faísca".