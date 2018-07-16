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Colatina

Negociação de dívidas em mutirão pode chegar a 100% de desconto

Os descontos podem chegar a 100% nos juros e multa

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 18:15
O Mutirão de Negociação de Dívidas começou nesta segunda-feira (16) Crédito: Divulgação/PMC
Começou nesta segunda-feira (16) e vai até a sexta-feira (20), o Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon municipal de Colatina, região Noroeste do Estado.
O Procon informou que o mutirão vai oferecer descontos exclusivos e vantajosos, que podem chegar ao percentual de até 100% nos juros e multa, o que resulta no pagamento de apenas do capital investido pelo consumidor e, consequentemente, lhe permite colocar suas contas em dia e evitar os terríveis encargos decorrentes da mora contratual.
O evento que acontecerá no Polivalente de São Silvano, localizada no bairro Lacê, contará com a participação de treze empresas, como bancos, financeiras, lojas e autarquias que prestam serviços públicos, para negociação de dívidas de cartão de crédito, contas de energia elétrica, água e internet e empréstimo. 
FUNCIONAMENTO
O Procon informou que serão distribuídas 3.375 senhas durante toda a semana, no horário de atendimento de 09h às 17h. 
Segundo o Diretor do Procon Benício Tavares, a iniciativa de trazer o evento para a Cidade se deve a análise das inúmeras reclamações dos consumidores no Procon, que tinham um ponto em comum: o superendividamento.
O superendividamento que percebemos é decorrente do delicado momento econômico e financeiro que o país atravessa. Colatina é uma cidade de médio porte e conta com um comércio muito forte no noroeste do Espírito Santo. No entanto, precisamos promover mais eventos desse gênero a fim de aquecer a economia local. Para o consumidor, essa é a oportunidade de quitar seus débitos com vantagens especiais e, em contrapartida, permite ao lojista reaver o crédito que, possivelmente, estaria perdido, elevando, dessa forma, a economia municipal, destacou Benício.

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