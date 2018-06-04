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Rodovia interditada

Índios fecham a ES-010 para reivindicar unidades de saúde em Aracruz

Cerca de 15 índios interditaram com madeiras as duas pistas da rodovia

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 14:49
Protesto de índios guaranis bloqueiam parte da ES 010 em Aracruz Crédito: Internauta | Gazeta Online
Índios guaranis da aldeia de Boa Esperança, em Coqueiral de Aracruz, interditaram a rodovia ES 010 na manhã desta segunda-feira (04), no município de Aracruz, região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, por volta das 10h, cerca de 15 índios interditaram com madeiras as duas pistas da rodovia para protestar contra o fechamento de unidades de saúde na região.
Uma viatura da PM está no local para acompanhar o protesto.
Um internauta, que não quis se identificar, disse que os índios reclamam da falta de atendimento dentro da aldeia, que anteriormente costumava acontecer.
"Pessoas das unidades faziam atendimento personalizados a eles e, com a diminuição dos atendimentos, eles estão protestando", disse. 
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a prefeitura de Aracruz informou que lideranças indígenas do Espírito Santo estão em um encontro em Governador Valadares reivindicando melhorias na saúde indígena e os índios guaranis fizeram um protesto em apoio.
"Hoje pela manhã, alguns jovens das aldeias Guarani ocuparam a Rodovia ES-010 em apoio ao grupo que está em Minas Gerais, mas, no início da tarde, tem previsão de liberação".

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