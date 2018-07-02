'Não acredito na versão dele', diz pastor sobre George

Pastor Eufrásio Marques Crédito: Lu Scarabelli

Gazeta Online sobre o dia da tragédia e as mudanças do caso. Um dos pastores da Igreja Batista Vida e Paz, que também prestou depoimento à Polícia Civil , disse não acreditar na versão contada pelo pastor Geogerval Alves Gonçalves sobre o que teria acontecido na tragédia em Linhares, no dia 21 de abril, que vitimou as crianças Joaquim Alves e Kauã Sales. Eufrásio Marques, que é líder da denominação há 18 anos em Pinheiros, falou com osobre o dia da tragédia e as mudanças do caso.

Durante a madrugada daquele dia, recebemos a informação do incêndio em um grupo. Pela manhã, saí da minha casa em Pinheiros, com a minha esposa, e fui lá em Linhares para saber o que tinha acontecido. Quando cheguei por volta de 9h, o Corpo de Bombeiros fazia a perícia no local e fiquei aguardando. A princípio, tudo o que estava acontecendo era um acidente, uma fatalidade, até porque não estava sendo tratado como crime. Cheguei até dar entrevista sobre isso e a minha manifestação foi nessa vertente. Então, a minha postura pessoal foi de solidariedade, apoio e tristeza pelo ocorrido, disse.

Eufrásio disse que se apresentou como representante do ministério Batista Vida e Paz e assinou um termo recebendo documentos e as chaves da casa.

A perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram na casa incendiada em Linhares Crédito: Brunela Alves

Depois da liberação da perícia do Corpo de Bombeiros eu fui chamado, como representante do mesmo ministério, para receber os pertences pessoais, como carteira, documentos, objetos e a chave. Acompanhei tudo com o Corpo de Bombeiros, entrei nos quartos, assinei um termo e fotografei. E foi passada a chave da residência para mim, com a seguinte fala: a casa está liberada. Então, entrou mais pessoas, até porque a casa estava alugada e iria passar uma reforma para entregar ao proprietário, porque até o momento não estava sendo tratado como crime. Agora, o que aconteceu posterior a isso, é outro desenrolar. A minha permanência foi muito curta aí. Depois disso, passei a chave para outra pessoa da Igreja de Linhares ainda na mesma manhã. E daí para lá tomou outra linha de investigação. Esse foi o meu depoimento, disse.

CONVERSA COM GEORGE

Eufrásio Marques disse que só falou com o pastor George após o culto no dia 21 de abril, na recepção do hotel onde o casal de pastores estava hospedada.

Cheguei a conversar com George na recepção do hotel, após o culto. O estado que ele estava, eu acredito que ele falou coisa sem nexo, porque não tinha coerência. É como se ele estivesse aéreo. Ele disse que quando o fogo pegou, ele estava dormindo e não conseguiu salvar [as crianças] e acabou se complicando ainda mais. E isso acaba contribuindo para o descrédito dele. O estado emocional desequilibrado que ele estava o levou a falar coisas incoerentes, sem nexo e fundamentos. Eu não acredito na versão dele. Eu acho que ele mentiu. A motivação que ele teve para isso eu não tenho conhecimento. Eu acreditava que havia sido uma fatalidade, então esse caso foi tomando proporções diferenciadas depois e as investigações tomaram outro rumo, partindo para uma vertente de crime, apontou.

Sobre as queimaduras que o pastor Geogerval alegou ter sofrido, Eufrásio disse que não viu. Não vi nenhuma queimadura. A única coisa que eu vi foi os pés que estavam enfaixados sábado à tarde. Ele não chegou a mostrar nada para mim, explicou.

AMIZADE

O pastor Eufrásio disse ainda que não era amigo pessoal do casal, mas apenas o conheciam por serem da mesma igreja. Eu não sou amigo pessoal do pastor George, como disseram. Eu faço parte do mesmo ministério que ele faz e o meu relacionamento com o George era mensalmente como todos os pastores, em uma reunião de ministério, no retiro espiritual, falou.

Igreja Batista Vida e Paz, no bairro Interlagos, onde o pastor George Alves ministrava os cultos Crédito: Samira Ferreira

POSTURA DA IGREJA

Eufrásio comentou sobre a postura da igreja em relação as investigações da Polícia Civil que apontaram que George estuprou, agrediu e matou o filho e o enteado. Nós não somos coniventes com o pecado de ninguém. Nós não apoiamos, não compactuamos com o erro de ninguém e principalmente de qualquer líder, dentro da realidade do nosso ministério. Se ele fez isso, os fatos estão aí, as provas estão aí, que ele pague por isso. Agora, o que a gente não pode é continuar sendo retaliado como a igreja que mata crianças e que os líderes e seus pastores são pedófilos. Isso aí já passou do limite do respeito. Então, o que nós queremos é o que todos querem: que a justiça seja executada. As provas estão aí e contra as provas não há argumento. Então, que pague na cadeia, até o último dia, até o último segundo daquilo que ele fez. Ele é responsável por aquilo que ele fez. A igreja não apoia a conduta dele, disse.

JUSTIÇA

O pastor afirma que o ministério Batista Vida e Paz aguarda o julgamento da justiça e que a igreja não é conivente com os possíveis erros de George. "Em momento algum o ministério apoia uma conduta como essa, um comportamento como esse, que seja de um pastor, um líder ou um membro de nossa igreja. O nosso papel é ensinar os princípios bíblicos para as pessoas. Nós não obrigamos ninguém a mudar, não incutimos na mente das pessoas que ela tem que estar alienada, que ela tem que ser uma escrava não. Nós falamos as verdades bíblicas. É opcional a pessoa aceitar viver o reino de Deus ou não. Agora, se essa pessoa vai ter um desvio de conduta, se ela vai ter um desvio de caráter, se ela vai matar alguém ou roubar alguém ou fazer qualquer tipo de delito ou crime, essa pessoa tem que ser responsabilizada pelas ações dela e não a Igreja", afirmou.

PERSEGUIÇÃO

Eufrásio também argumento que a igreja está sendo perseguida e responsabilizada de forma injusta pelas pessoas. "Hoje o foco parece que é a perseguição contra a igreja. O fato que aconteceu com o Geogerval tem que ser tratado com o Geogerval, mas o nível que está hoje é o de agressão verbal para toda a igreja. É como se botasse a igreja no pacote. O que eu tenho a ver com a falta de conduta e de caráter de Geogerval? Por que eu vou sofrer? Por que a igreja vai sofrer por conta de um desvio de caráter do Geogerval? Que ele se responsabilize e pague por isso. Eu quero mais do que todo mundo que a justiça seja feita. E precisa ser feita mesmo. Graças a Deus que tem a justiça. A gente não deixa de ficar abaldo pelos fatos. Todos os órgãos estão fazendo o seu trabalho. Que o juízo seja executado. O cara é culpado e condenado? Sentença nele, afirmou.

INVESTIGAÇÃO DO MP

Sobre um pedido de investigação do Ministério Público à Polícia Civil para apurar um suposto falso testemunho nos depoimentos do colega pastor Abisaí Júnior e a consequente saída dele da igreja, Eufrásio disse que ficou surpreso, mas está com a consciência tranquila com relação ao seu depoimento.

"Eu estou com a minha consciência tranquila e não tenho dificuldades de ser convocado e solicitado a prestar novos depoimentos. Acerca do Abisaí, foi uma escolha dele. Com certeza foi uma surpresa para a gente, porque não esperávamos a saída dele. Ele deve ter os motivos dele", disse.

Pastora Juliana Sales disse que foi para MG fazer um tratamento médico Crédito: Umberto Lemos | InterTV

PASTORA JULIANA

Questionado sobre a suposta omissão da pastora Juliana Sales, apontada pelo Ministério Público, Eufrásio disse não acreditar nesse tipo de conduta dela.