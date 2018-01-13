Namorada tenta passar droga a interno do Iases em Linhares

O casal foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A namorada de um interno da unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares, Norte do Estado, no bairro Bebedouro, aproveitou o dia de visita para levar droga ao namorado.

Segundo informações da Polícia Militar, ela passou algo suspeito ao interno e ele arremessou uma bermuda para dentro de uma galeria. Ao verificar o que tinha dentro da bermuda, um agente socioeducativo encontrou 24 gramas de maconha.

O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (12). O interno ainda tentou impedir o agente de pegar a bermuda, empurrando-o. A PM informou que a ação foi registrada pelo sistema de videomonitoramento interno. O casal foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

O Iases foi procurado para informar a situação do interno porém, ainda, não retornou o contato da reportagem.