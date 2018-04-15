Multidão persegue bandidos após tentativa de roubo em Conceição da Barra

Dois suspeitos de uma tentativa de roubo foram perseguidos por cerca de 150 populares e presos pela polícia na madrugada deste domingo (15) em Conceição da Barra, região Norte do Estado.

Uma das vítimas da tentativa de roubo informou aos militares que estava em sua casa, localizada no distrito de Sayonara, em uma confraternização, quando um de seus amigos que havia pegado emprestado seu carro, modelo S-10 preta, foi rendido por dois indivíduos que anunciaram o assalto.

Neste momento, o amigo correu para dentro da residência e outras pessoas, diante da situação, foram atrás dos dois indivíduos, que fugiram correndo do local.

PERSEGUIÇÃO

Populares que estavam na rua e também viram a situação correram atrás dos bandidos por alguns quarteirões e chegaram a pular o muro de uma casa que dá acesso a diversos terrenos interligados.

Policiais militares chegaram ao local e iniciaram as buscas em uma área com seis residências, com autorização dos moradores. Os militares disseram que por mais que tentassem informar o perigo de realizarem a perseguição, os populares continuaram pulando muros para tentarem alcançar os indivíduos.

Um dos suspeitos foi localizado pelos militares na parte do chassi de uma carreta. Já o outro foi encontrado em uma vala entre um muro e a vegetação rasteira. Ele estava tentando se cobrir com mato para não ser visto. Próximo a um dos suspeitos foi encontrado um revólver calibre 38 e duas munições do mesmo calibre já fora do tambor.

Os dois suspeitos, de acordo com os militares, foram atacados por cerca de 150 pessoas com pedaços de madeira, barras de ferro e pedras nas mãos.

Os militares informaram que tentaram conter as agressões das pessoas aos suspeitos, mas eles só pararam quando um soldado acabou sendo atingido na mão direita por uma paulada.

A dupla foi levada algemada até o compartimento de segurança da viatura para a delegacia de São Mateus, onde foi solicitado o encaminhamento para a realização de exame de lesão corporal.

PRESOS

Os suspeitos disseram aos policiais que vieram de Pinheiros para roubar um veículo no distrito de Sayonara ou Braço do Rio. Eles informaram que chegaram até a localidade de táxi e retornariam a Pinheiros com o veículo roubado, que já estaria negociado.

Após o atendimento no Hospital Roberto Silvares, os conduzidos foram entregues com lesões na delegacia de São Mateus.