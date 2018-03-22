Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
briga

Mulher esfaqueia marido após discussão em bar de Linhares

Uma pessoa foi presa; a agressora não foi localizada pela polícia

Publicado em 22 de Março de 2018 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 19:21
Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Amabily Caliman | Arquivo
Uma mulher esfaqueou o marido por três vezes após uma discussão em um bar no município de Linhares, região Norte do Espírito Santo.
A vítima, um homem de 33 anos, disse em depoimento à Polícia Militar que bebia no estabelecimento junto da esposa, em frente à Rodoviária de Linhares. Mas, após uma discussão entre o casal, na madrugada desta quinta-feira (22), uma cliente do bar identificada como Silmara Santos de Jesus, 20 anos, viu a briga e teria dado uma faca para a mulher e falou para esfaquear o marido.
Mesmo caído e ferido, o homem conseguiu se levantar e empurrar a agressora. Silmara de Jesus teria dito à mulher: "É melhor você vazar daqui porque a polícia vai te prender".
A vitima foi levada pela PM ao Hospital Geral de Linhares, recebeu alta e foi conduzida à Delegacia de Linhares.
A Polícia Civil de Linhares informou que Silmara Santos de Jesus, que instigou a briga e entregou a faca, foi autuada por homicídio tentado e encaminhada para Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL). Já a esposa da vítima, que desferiu os golpes contra o marido, ainda não foi localizada. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus
Imagem de destaque
Homem é indiciado por matar jovem com 10 facadas em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados