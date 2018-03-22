Mulher esfaqueia marido após discussão em bar de Linhares

Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Amabily Caliman | Arquivo

Linhares, região Norte do Espírito Santo. Uma mulher esfaqueou o marido por três vezes após uma discussão em um bar no município de, região Norte do Espírito Santo.

A vítima, um homem de 33 anos, disse em depoimento à Polícia Militar que bebia no estabelecimento junto da esposa, em frente à Rodoviária de Linhares. Mas, após uma discussão entre o casal, na madrugada desta quinta-feira (22), uma cliente do bar identificada como Silmara Santos de Jesus, 20 anos, viu a briga e teria dado uma faca para a mulher e falou para esfaquear o marido.

Mesmo caído e ferido, o homem conseguiu se levantar e empurrar a agressora. Silmara de Jesus teria dito à mulher: "É melhor você vazar daqui porque a polícia vai te prender".

A vitima foi levada pela PM ao Hospital Geral de Linhares, recebeu alta e foi conduzida à Delegacia de Linhares.