Mulher é presa tentando trocar dinheiro falso em Soorema

Uma mulher de 56 anos foi presa ao passar notas falsas no comércio de Sooretama, região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, a suspeita Solange Garcia foi abordada no Centro da cidade, na tarde de quinta-feira (05). Com ela foi encontrada uma bolsa contendo uma blusa branca com etiqueta e a quantia de R$307,55 em espécie, que ela alegou ser dinheiro do trabalho como diarista.
Os militares também encontraram mais R$90 no bolso da suspeita, que ela disse ser o troco de uma nota de R$100 de uma blusa que havia comprado em uma loja no Centro.
Questionada se sabia que as notas utilizadas eram falsas, ela afirmou que sim e informou que o filho e uma mulher a entregaram as cédulas de mentira para que comprasse itens de menor valor e assim, recebesse o troco em notas verdadeiras.
VÍTIMAS
O proprietário de uma loja, de 31 anos, informou aos militares que a suspeita apareceu em seu estabelecimento sozinha. Ela escolheu uma blusa no valor de R$10 e ao pagar entregou uma nota de R$100.
A assessoria da Polícia Civil informou que Solange Garcia foi autuada por colocar em circulação dinheiro falso e em seguida foi conduzida ao presídio.