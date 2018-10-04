Motorista morre em acidente entre carro e ônibus na BR 101

Carro ficou destruído após acidente na BR 101 em Conceição da Barra Crédito: Internauta

Um motorista morreu em um acidente entre um carro e um ônibus, no quilômetro 32 da BR 101, em Braço do Rio, Conceição da Barra , na madrugada desta quinta-feira (04). José Roberto Elias conduzia um Volkswagen Gol quando tentou ultrapassar uma carreta e bateu de frente com um ônibus. Ele morreu na hora. Nenhum passageiro do coletivo ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 0h15. O motorista do Gol seguia no sentido norte da rodovia quando tentou fazer a ultrapassagem de um caminhão. Ao entrar na outra pista, bateu de frente em um ônibus da Viação Águia Branca, que seguia no sentido contrário.

José Roberto ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Já os passageiros do coletivo não se feriram. Eles foram transferidos para outro ônibus e seguiram viagem.

Ainda segundo a PRF, a rodovia foi interditada por duas horas para que o automóvel fosse retirado. Depois, uma pista foi liberada e, até as 4 horas, o trecho da BR 101 ficou no sistema pare e siga.