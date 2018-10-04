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Em Conceição da Barra

Motorista morre em acidente entre carro e ônibus na BR 101

José Roberto Elias, que estava em um Gol, ultrapassou uma carreta e bateu de frente com um ônibus da Viação Águia Branca, na altura de Braço do Rio, em Conceição da Barra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 14:52

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 14:52

Carro ficou destruído após acidente na BR 101 em Conceição da Barra Crédito: Internauta
Um motorista morreu em um acidente entre um carro e um ônibus, no quilômetro 32 da BR 101, em Braço do Rio, Conceição da Barra, na madrugada desta quinta-feira (04). José Roberto Elias conduzia um Volkswagen Gol quando tentou ultrapassar uma carreta e bateu de frente com um ônibus. Ele morreu na hora. Nenhum passageiro do coletivo ficou ferido.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 0h15. O motorista do Gol seguia no sentido norte da rodovia quando tentou fazer a ultrapassagem de um caminhão. Ao entrar na outra pista, bateu de frente em um ônibus da Viação Águia Branca, que seguia no sentido contrário.
especial
José Roberto ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Já os passageiros do coletivo não se feriram. Eles foram transferidos para outro ônibus e seguiram viagem.
Ainda segundo a PRF, a rodovia foi interditada por duas horas para que o automóvel fosse retirado. Depois, uma pista foi liberada e, até as 4 horas, o trecho da BR 101 ficou no sistema pare e siga.
Motorista morre em acidente entre carro e ônibus na BR 101

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