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Motorista morre após cair com carro em lagoa de Marilândia

Marcos Milanez Neto perdeu o controle da direção enquanto manobrava o veículo

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 12:19
A vítima Marcos Milanez Neto foi realizar uma manobra de marcha à ré quando caiu na lagoa Crédito: Divulgação
Um homem de 53 anos morreu afogado ao cair com o veículo em uma lagoa em Marilândia, região Noroeste do Estado.
De acordo com o depoimento do sobrinho da vítima à Polícia Militar, o acidente aconteceu na localidade de Córrego Patrão-Mor, na zona rural do município, na noite deste domingo (17).
A vítima, Marcos Milanez Neto, foi realizar uma manobra de marcha à ré com o veículo modelo Fiat Uno, em sua propriedade, por volta de 20 horas, quando perdeu o controle da direção, caiu com o carro na lagoa e não conseguiu sair.
O motorista tinha carteira de habilitação categoria AB. Após cerca de meia hora, os familiares deram falta da vítima. Ele conseguiram retirar Marcos do fundo da lagoa, mas ele já havia morrido afogado.
A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Motorista morre após cair com carro em lagoa de Marilândia

 
 

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