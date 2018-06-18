Motorista morre após cair com carro em lagoa de Mantenópolis

A vítima Marcos Milanez Neto foi realizar uma manobra de marcha à ré quando caiu na lagoa Crédito: Divulgação

Um homem de 53 anos morreu afogado ao cair com o veículo em uma lagoa em Marilândia*, região Noroeste do Estado.

De acordo com o depoimento do sobrinho da vítima à Polícia Militar, o acidente aconteceu na localidade de Córrego Patrão-Mor, na zona rural do município, na noite deste domingo (17).

A vítima, Marcos Milanez Neto, foi realizar uma manobra de marcha à ré com o veículo modelo Fiat Uno, em sua propriedade, por volta de 20 horas, quando perdeu o controle da direção, caiu com o carro na lagoa e não conseguiu sair.

O motorista tinha carteira de habilitação categoria AB. Após cerca de meia hora, os familiares deram falta da vítima. Ele conseguiram retirar Marcos do fundo da lagoa, mas ele já havia morrido afogado.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

*A primeira verão desta matéria informava que o local no acidente era Mantenópolis. Posteriormente a informação foi corrigida para Marilândia