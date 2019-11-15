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Acidente

Motorista de caminhão morre após colisão com carreta na BR 101

Acidente aconteceu no km 25, em Conceição da Barra, e também envolveu um ônibus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 09:02

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 09:02

O motorista de um caminhão morreu, depois de bater o veículo em uma carreta na altura do km 25, da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Estado. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (15), por volta das 3h43. Na colisão, um ônibus também acabou atingido. Porém, apesar do susto, os demais envolvidos não se feriram.

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Para realizar o atendimento às vítimas, a retirada dos veículos da pista e também das galinhas que estavam sendo transportadas pelo caminhão, o trânsito no local seguiu sob o sistema pare e siga por mais de 5h. Por volta das 9h20, o trecho foi totalmente liberado, de acordo com informações da Eco 101, concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo.
O corpo do caminhoneiro que morreu no local foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde será identificado. A Gazeta tenta contato com a Polícia Rodoviária Federal desde o início desta manhã para entender a dinâmica do acidente. Assim que conseguir, esta reportagem será atualizada.

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