Motorista de caminhão morre após colisão com carreta na BR 101

O motorista de um caminhão morreu, depois de bater o veículo em uma carreta na altura do km 25, da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Estado. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (15), por volta das 3h43. Na colisão, um ônibus também acabou atingido. Porém, apesar do susto, os demais envolvidos não se feriram.

Para realizar o atendimento às vítimas, a retirada dos veículos da pista e também das galinhas que estavam sendo transportadas pelo caminhão, o trânsito no local seguiu sob o sistema pare e siga por mais de 5h. Por volta das 9h20, o trecho foi totalmente liberado, de acordo com informações da Eco 101, concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo.