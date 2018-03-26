Motorista com carteira vencida desvia e bate em casa, em Linhares

Carreta invade casa com cerca de 20 pessoas em bairro de Linhares Crédito: Foto internauta

Uma carreta invadiu uma casa no bairro Linhares 5, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite deste sábado (24). Na hora do acidente, acontecia uma festa de aniversário na residência e cerca de 20 pessoas, entre elas crianças, estavam no local. Apesar do susto, apenas o motorista se feriu. O motorista, que tentou desviar de um outro veículo, estava com a carteira de motorista vencida.

A carreta saiu arrancando parte do muro, varanda e atingiu dois cômodos da casa. À Polícia Militar, o motorista contou que bateu na casa, na Avenida José Armani, a principal do bairro, porque precisou desviar de uma moto que seguia em direção à BR 101.

Enquanto recebia atendimento médico, segundo a PM, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. No entanto, como estava com a carteira de habilitação vencida, assim que deixou o hospital, ele foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.