Motorista bate carro em poste ao se distrair trocando CD em Colatina

O veículo ficou danificado após bater no poste Crédito: Divulgação/PM

A distração de um motorista ao desviar os olhos da direção do veículo para trocar um CD do carro terminou com uma colisão em um poste em Colatina, na Região Noroeste do Estado, na noite desta quarta-feira (13). Após o impacto no poste, quatro casas tiveram a energia suspensa para manutenção da rede elétrica.

O motorista, de 40 anos, informou à Polícia Militar de Trânsito que passava pela Avenida Silvio Avidos, no bairro São Silvano, por volta de 23 horas, quando, ao tentar trocar um CD que estava tocando no veículo, acabou perdendo o controle da direção e batendo em um poste.

O veículo foi parar em cima da calçada. Segundo os militares, o condutor não se feriu e não apresentava sintomas de embriaguez.

O poste ficou danificado após ser atingido pelo carro Crédito: Divulgação/PM

Foi realizada consultas de placa e CPF do condutor e não foi encontrado nada de irregular. O veículo foi removido por um guincho particular do motorista.