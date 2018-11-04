Motorista avança sinal e bate em ônibus na BR 101 em Linhares

O veículo avançou o sinal e bateu na lateral de um ônibus municipal na BR 101 em Linhares Crédito: Brunela Alves

Um motorista avançou o sinal e acabou batendo na lateral de um ônibus, na BR 101, em Linhares, no Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na tarde deste sábado (03), no km 150 da rodovia, quando o motorista do veículo modelo Fiat Uno avançou o sinal vermelho e bateu na lateral de um ônibus municipal, que transportava 18 passageiros.

O motorista e o passageiro do veículo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O estado de saúde deles não foi informado. No ônibus, nenhum passageiro ficou ferido.