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acidente

Motorista avança sinal e bate em ônibus na BR 101 em Linhares

O motorista e o passageiro do veículo foram socorridos para o Hospital Geral de Linhares (HGL)

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 21:48
O veículo avançou o sinal e bateu na lateral de um ônibus municipal na BR 101 em Linhares Crédito: Brunela Alves
Um motorista avançou o sinal e acabou batendo na lateral de um ônibus, na BR 101, em Linhares, no Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na tarde deste sábado (03), no km 150 da rodovia, quando o motorista do veículo modelo Fiat Uno avançou o sinal vermelho e bateu na lateral de um ônibus municipal, que transportava 18 passageiros.
O motorista e o passageiro do veículo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O estado de saúde deles não foi informado. No ônibus, nenhum passageiro ficou ferido.
Uma faixa da pista central ficou interditada por uma hora e o trânsito precisou ser desviado para as vias laterais. O veículo precisou ser retirado por um guincho da concessionária Eco101.

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