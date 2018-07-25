Motociclistas batem de frente e ficam feridos em Colatina

O irmão de Sidney, Reginaldo Correia disse que a mãe deles viu o acidente e está em estado de choque. De acordo com ele, o estado de saúde do irmão é delicado e ele está "irreconhecível".

"O estado dele é delicado. A pancada foi muito forte na cabeça e ele está irreconhecível. Fui visitá-lo hoje. Ele está ao lado do outro motociclista. Meu irmão está na emergência do Hospital, respirando com ajuda de aparelho e aguardando uma vaga na UTI. O local do acidente é muito perigoso e várias pessoas passam por lá em alta velocidade. Minha mãe viu tudo e ela ainda está em estado de choque. A moto dele ficou com a frente destruída. Guardei até em outro local para a minha mãe não ver. Vamos aguardar e retornar amanhã para ver como vai ficar", disse.