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Estado grave

Motociclistas batem de frente e ficam feridos em Colatina

Um dos motociclistas não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 21:48

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 21:48

Dois motociclistas bateram de frente e ficaram feridos em Colatina Crédito: Internauta
Dois motociclistas bateram de frente e ficaram feridos em Colatina, região Noroeste do Estado. Um dos motociclistas não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na noite de terça-feira (23), no bairro Maria das Graças.
Os motociclistas Sidney Correia, 29 anos e André Lempe Fernandes, de 22 anos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados em estado grave para o Pronto Socorro do Hospital Silvio Avidos.
O irmão de Sidney, Reginaldo Correia disse que a mãe deles viu o acidente e está em estado de choque. De acordo com ele, o estado de saúde do irmão é delicado e ele está "irreconhecível". 
"O estado dele é delicado. A pancada foi muito forte na cabeça e ele está irreconhecível. Fui visitá-lo hoje. Ele está ao lado do outro motociclista. Meu irmão está na emergência do Hospital, respirando com ajuda de aparelho e aguardando uma vaga na UTI. O local do acidente é muito perigoso e várias pessoas passam por lá em alta velocidade. Minha mãe viu tudo e ela ainda está em estado de choque. A moto dele ficou com a frente destruída. Guardei até em outro local para a minha mãe não ver. Vamos aguardar e retornar amanhã para ver como vai ficar", disse.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que André Lempre Fernandes não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o caso segue sob investigação.

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