Uma mulher de 51 anos morreu em um acidente em Águia Branca, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os militares informaram que o acidente aconteceu no local conhecido como Córrego de Santa Luzia, no interior do município, na noite de sábado (20).
A moto em que a vítima pilotava bateu de frente com um ônibus escolar que fazia o transporte de jogadores de um time futebol da cidade após um jogo. O coletivo estava retornando para o distrito de Vila Águas Claras.
Motociclista sem habilitação morre em acidente em Águia Branca
A motociclista Lucelene Pereira da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os ocupantes do ônibus não se feriram.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.