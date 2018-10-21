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Motociclista sem habilitação morre em acidente em Águia Branca

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 20:48

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 20:48

Uma motociclista de 51 anos morreu após a moto em que ela estava bater de frente com um ônibus Crédito: Internauta
Uma mulher de 51 anos morreu em um acidente em Águia Branca, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os militares informaram que o acidente aconteceu no local conhecido como Córrego de Santa Luzia, no interior do município, na noite de sábado (20).
A moto em que a vítima pilotava bateu de frente com um ônibus escolar que fazia o transporte de jogadores de um time futebol da cidade após um jogo. O coletivo estava retornando para o distrito de Vila Águas Claras. 
Motociclista sem habilitação morre em acidente em Águia Branca
A motociclista Lucelene Pereira da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os ocupantes do ônibus não se feriram.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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