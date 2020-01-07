Motociclista que colidiu contra carro de Capitão Assumção é identificado

Foi identificado o motociclista que morreu após se envolver em um acidente com um veículo oficial da Assembleia Legislativa dirigido pelo deputado estadual Capitão Assumção (PSL). Ernani Gomes da Silva, de 33 anos, colidiu contra o carro em que estava o parlamentar em uma rodovia estadual na cidade de Ecoporanga, região Noroeste do Estado.
A vítima chegou a ser socorrida e levada para um hospital de Barra de São Francisco, mas não resistiu e morreu. Assim que o óbito foi constatado pela equipe médica, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e já foi liberado por familiares.
O acidente aconteceu por volta das 16h da tarde de domingo (5). A informação inicial, confirmada pela assessoria do parlamentar, é de que ele estava com assessores no veículo oficial da Assembleia Legislativa.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que um carro de passeio, dirigido pelo deputado Capitão Assumção, e uma motocicleta se envolveram em um acidente de trânsito no distrito de Santa Teresinha, em Ecoporanga. "Populares relataram aos policiais que a motocicleta teria invadido a contramão e colidido de frente com o carro", diz um trecho do documento.
A assessoria do parlamentar disse que o deputado foi levado para o hospital e passa bem. Com o impacto da batida, o parlamentar teve ferimentos leves, recebeu atendimento médico e passa bem, informa a nota.
Segundo a nota, no momento do acidente o deputado seguia de Ecoporanga para Vitória. O parlamentar estava na cidade, onde possui domicílio, pois realizou visitas a suas bases.