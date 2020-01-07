Motociclista que colidiu contra carro de Capitão Assumção é identificado

O acidente foi na tarde deste domingo (6), em Ecoporanga, no Noroeste do Estado Crédito: Divulgação

Foi identificado o motociclista que morreu após se envolver em um acidente com um veículo oficial da Assembleia Legislativa dirigido pelo deputado estadual Capitão Assumção (PSL) . Ernani Gomes da Silva, de 33 anos, colidiu contra o carro em que estava o parlamentar em uma rodovia estadual na cidade de Ecoporanga, região Noroeste do Estado.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para um hospital de Barra de São Francisco, mas não resistiu e morreu. Assim que o óbito foi constatado pela equipe médica, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e já foi liberado por familiares.

O acidente aconteceu por volta das 16h da tarde de domingo (5). A informação inicial, confirmada pela assessoria do parlamentar, é de que ele estava com assessores no veículo oficial da Assembleia Legislativa.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que um carro de passeio, dirigido pelo deputado Capitão Assumção, e uma motocicleta se envolveram em um acidente de trânsito no distrito de Santa Teresinha, em Ecoporanga. "Populares relataram aos policiais que a motocicleta teria invadido a contramão e colidido de frente com o carro", diz um trecho do documento.

A assessoria do parlamentar disse que o deputado foi levado para o hospital e passa bem. Com o impacto da batida, o parlamentar teve ferimentos leves, recebeu atendimento médico e passa bem, informa a nota.